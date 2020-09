Com dados econômicos, Bolsas da Ásia fecham sem direção única; Europa ensaia recuperação

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 2, após um pregão positivo em Nova York marcado por recordes em meio a novos sinais de que a economia global está se recuperando do choque da pandemia de coronavírus.

Leia Também Outra virada de Trump?

Na terça-feira, Wall Street iniciou setembro em tom positivo, à medida que a um rali nos negócios da tarde levou tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq a renovar máximas de fechamento. Dados positivos dos Estados Unidos e da China voltaram a alimentar otimismo sobre a recuperação da economia mundial, após o violento impacto da covid-19, e há também expectativa de novos estímulos fiscais de Washington.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,17% hoje, a 3.404,80 pontos, pressionado por ações do setor industrial, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,46%, a 2.321,40, ajudado por papéis ligados a serviços ao consumidor e tecnologia.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,47% em Tóquio, a 23.247,15 pontos, com o bom desempenho do segmento de eletrônicos, e o sul-coreano Kospi se valorizou 0,63% em Seul, a 2.364,37 pontos, sustentado por ações de varejistas e empresas de internet, mas o Hang Seng caiu 0,26% em Hong Kong, a 25.120,09 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, a 12.699,50 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana se recuperou, apagando integralmente as perdas da sessão anterior, apesar de dados confirmando que a Austrália entrou em recessão pela primeira vez em 29 anos no segundo trimestre por causa do coronavírus. O S&P/ASX 200 avançou 1,84% em Sydney, a 6.063,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, ensaiando uma recuperação após fecharem o pregão anterior majoritariamente em baixa na esteira de indicadores fracos da região. Às 4h06, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,90%, a de Frankfurt avançava 0,94%, e a de Paris se valorizava 0,78%. Já as de Milão, de Madri e de Lisboa tinham ganhos de 0,76%, 0,55% e 0,50%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta quarta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de ontem que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA registrou queda de 6,4 milhões de barris na última semana e à medida que sólidos dados chineses e americanos reacenderam o otimismo de que a economia global está se recuperando do choque da pandemia de coronavírus. Mais tarde, operadores vão acompanhar a pesquisa oficial sobre estoques dos EUA, que é elaborada pelo Departamento de Energia (DoE). Às 4h25 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro subia 0,87% na Nymex, a US$ 43,13, enquanto o do Brent para novembro avançava 0,79% na ICE, a US$ 45,94.