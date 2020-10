Com dados, Brexit e covid, mercados internacionais têm manhã de instabilidade

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira, 13, embora a balança comercial chinesa tenha mostrado desempenho melhor do que o esperado no mês passado.

Dados oficiais publicados durante a madrugada mostraram que as exportações chinesas tiveram expansão anual de 9,9% em setembro, superando expectativas de acréscimo de 9,6%. No mesmo período, as importações da segunda maior economia mundial deram um salto de 13,2%, bem maior do que o modesto incremento de 0,54% previsto por analistas. Os últimos resultados confirmam que a China continua se recuperando do violento impacto que sofreu com a pandemia do novo coronavírus no começo do ano.

Bolsas da Ásia

Ações de fornecedores da Apple se destacaram com ganhos robustos nos mercados japonês, sul-coreano e taiwanês. Na segunda-feira, 12, o papel da "maçã" saltou 6,35% em Nova York, na expectativa para o lançamento de novos iPhones nesta terça, os primeiros habilitados para a tecnologia 5G.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve alta marginal de 0,04%, a 3.359,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,65%, a 2.304,19 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,18% em Tóquio, a 23.601,78 pontos, mas o sul-coreano Kospi registrou ligeira baixa de 0,02% em Seul, a 2.403,15 pontos, interrompendo uma sequência de oito pregões de valorização, e o Taiex recuou 0,07% em Taiwan, a 12.947,13 pontos. Já em Hong Kong, os negócios desta terça foram cancelados devido a um alerta de tufão. Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no azul, acumulando ganhos pela sétima sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 avançou 1,04% em Sydney, a 6.195,70 pontos.

Bolsas da Europa

Balanços, Brexit, coronavírus, indicadores macroeconômicos locais e externos. São muitos os focos de observação dos investidores europeus na manhã desta terça-feira, com as Bolsas do continente predominantemente em baixa. Há pouco, o índice pan-europeu Stoxx-600 recuava 0,18%, a 372,34 pontos, com o setor de viagens (-1,37%) mais uma vez liderando as perdas. As moedas locais se desvalorizavam em relação ao dólar na volta do feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos, o mercado mais líquido do mundo.

Um dos principais drivers dos negócios será a divulgação do resultado contábil de importantes bancos americanos no terceiro trimestre, como JPMorgan Chase e Citigroup, além do da companhia aérea Delta Air Lines. O sentimento mais forte é o de que as instituições vão revelar balanços positivos de julho a setembro, o que impõe um piso às baixas das ações.

O que ajudou no tom negativo das negociações hoje foi a divulgação feita na noite de segunda pela Johnson & Johnson de que paralisou seus testes para uma vacina contra a covid-19 por causa de uma doença inexplicada em um dos voluntários - uma situação similar havia ocorrido com as pesquisas desenvolvidas pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. No pré-mercado em Nova York, os papéis da companhia americana caíam 1,63%. A empresa também divulgará hoje seu resultado referente ao terceiro trimestre.

Sobre a pandemia, os mercados aguardam sinais de que os Estados Unidos poderão lançar um novo pacote de estímulos à economia local um mês antes da eleição presidencial no país e em meio a um forte embate entre a Casa Branca e o Congresso americano. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na segunda a liberação de mais 1 bilhão de libras para apoiar áreas mais afetadas pelo avanço da doença. Ele também determinou medidas de restrições nas partes mais atingidas pela retomada da covid-19 na Inglaterra, que deverão entrar em vigor a partir desta terça.

Às 6h55, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres perdia 0,35%; a de Frankfurt caía 0,48% e a de Paris tinha baixa de 0,36%. Milão cedia 0,26%; Madri registrava baixa de 0,22%, mas Lisboa era exceção e negociava com ganho de 0,98%. No mercado cambial, o euro era cotado a US$ 1,1790, ante US$ 1,1814 do fim da tarde de segunda, e a libra era comercializada a US$ 1,3047, de US$ 1,3069 da véspera.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta modesta na madrugada desta terça-feira, ensaiando recuperação de perdas de quase 3% da sessão anterior, na esteira de números melhores do que o esperado da balança comercial da China. Ao longo do dia, investidores vão acompanhar o relatório mensal da Opep sobre o mercado de petróleo e a pesquisa semanal do API sobre os estoques da commodity nos EUA. Às 4h44 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para novembro subia 0,41% na Nymex, a US$ 39,59, enquanto o do Brent para dezembro avançava 0,38% na ICE, a US$ 41,88.