Com dólar alto e pandemia, gasto no exterior é o menor para abril em 21 anos

BRASÍLIA - Com a redução drástica no número de viagens devido à pandemia do novo coronavírus, as despesas de brasileiros no exterior em abril ficaram em US$ 203 milhões, o menor valor para o mês desde 1999, segundo dados do Banco Central divulgados nesta terça-feira, 26. A queda foi de 86,4% em relação a abril do ano passado.

Os gastos de estrangeiros no País também caíram de forma dramática e somaram US$ 113 milhões em abril, o pior resultado para o mês de 1997. O recuo foi de 76,1% ante abril de 2019.

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, ressaltou que o setor de turismo e viagens é um dos mais afetados pela crise provocada pela covid-19.

A imposição de medidas de isolamento social, na tentativa de conter o avanço da doença, que ainda não tem cura nem vacina atestadas por pesquisadores, levou a uma redução na oferta de voos e menores gastos com viagens. O Brasil também fechou fronteiras com países vizinhos.

Além disso, o dólar registra no ano uma grande valorização ante o real. Em abril, a moeda norte-americana fechou o mês cotada em R$ 5,4387, alta de 4,66% ante março. O salto acumulado no ano estava em 35,57%.

Segundo Rocha, o desempenho tímido da conta de viagens deve se manter em maio, com baixo movimento de turistas tanto para o exterior quanto vindo para o Brasil. Os resultados parciais do BC, com dados até o dia 21 deste mês, mostram que as despesas dos brasileiros no exterior estavam em US$ 177 milhões, enquanto os gastos dos estrangeiros aqui no País somavam US$ 98 milhões.