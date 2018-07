Com excesso de chuva, Itaipu abre as três calhas da usina

A usina de Itaipu abriu simultaneamente neste domingo, 14, as três calhas do vertedouro para escoar o excedente de água não utilizada na geração de energia. Há mais de um ano, as 14 comportas da usina não eram abertas ao mesmo tempo. A última vez havia sido em junho de 2016.

O escoamento atingiu mais de 5,8 mil metros cúbicos de água por segundo, quase quatro vezes mais do que a vazão normal das Cataratas do Iguaçu.

A medida operacional para equilibrar a vazão decorre sobretudo do excesso de chuvas na Bacia do Rio Paraná, acima da hidrelétrica, e também na área do reservatório. Por enquanto, não há previsão de alagamentos nas áreas ribeirinhas, segundo a operadora.

Nos 14 dias do mês, Itaipu produziu 4.181.704 megawatts-hora (MWh) ante 3.862.829 MWh no mesmo período do ano passado. Comparado a 2016, quando a produção foi recorde, o volume gerado no mesmo período deste ano já é quase 9% maior, de acordo com a operadora. A usina fechou 2017 com a quarta maior marca em 33 anos de operação e registrou 96.387.357 de megawatts-hora (MWh) de produção.

A abertura das calhas também é um atrativo à parte para quem visita Itaipu. Levantamento feito pelos gestores nas margens brasileira e paraguaia da usina mostrou número recorde de visitantes.

No ano passado, 979.946 visitantes estiveram na hidrelétrica, número 2,6% maior em relação à maior marca anterior, de 955.397, registrada em 2016.