Com expectativa de estímulo nos EUA, Bolsas da Europa têm alta; Ásia fecha sem direção única

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quinta-feira, 14, sem direção única. A possibilidade do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar mais estímulos à economia americana ainda nesta quinta, e a surpresa positiva com a balança comercial chinesa ofereceram espaço para apetite por risco. As praças da China continental, porém, tiveram mais um pregão de realização de lucros recentes, também com o salto de casos da covid-19 no país no radar.

Segundo informou a CNN no início da madrugada, Biden pode detalhar sua proposta de pacote fiscal para os EUA, na ordem de US$ 2 trilhões, nesta quinta-feira. A notícia animou os mercados asiáticos, apostando em novos estímulos como a chave para a recuperação da economia americana e, consequentemente, mundial.

A seara macroeconômica também foi motivo de otimismo entre investidores. A China teve superávit comercial de US$ 78,17 bilhões em dezembro e encerrou 2020 com saldo positivo de US$ 535,03 bilhões. O resultado do último mês do ano passado ficou acima do observado em novembro, de US$ 75,42 bilhões, e da mediana das estimativas de economistas consultados pelo Wall Street Journal, de US$ 72,0 bilhões.

Bolsas da Ásia

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, encerrou o dia em alta de 0,85%, com destaque para o setor financeiro, comumente embalado por notícias de estímulos. O Japan Post Bank se fortaleceu em 2,1% nesta sessão. Outros índices da região acompanharam a capital japonesa, como o Hang Seng, de Hong Kong (+0,82%, a 28.465,75 pontos) e o Kospi, de Seul (+0,05%, a 3.149,93 pontos).

Contrariam a tendência compradora, porém, os índices da China continental, que aproveitaram o salto de casos da covid-19 no país para continuar realizando lucros, como explicam analistas. Províncias chinesas estão retomando lockdowns, um empecilho para a atividade econômica, visando conter a doença. Assim, o índice de Xangai terminou o dia em baixa de 0,91%, a 3.565,90 pontos, enquanto o índice de Shenzhen caiu 1,39%, a 2.360,40 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX, da Bolsa de Sydney, fechou em alta de 0,43%, a 6.715,30 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa avançam nesta quinta-feira, embaladas pela notícia de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pode detalhar proposta de um novo pacote fiscal para amortecer a crise econômica no país. O salto nas exportações da China em dezembro é outro fator que anima. A ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com divulgação marcada para as 09h30, no horário de Brasília, também será monitorada pelos investidores.

Às 07h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,49%, a 411,09 pontos. Em Londres, o índice FTSE 100 avançava 0,63%, com as ações da British Petroleum em alta de 2,14%, apesar do petróleo em baixa. O índice Dax, de Frankfurt, se fortalecia 0,52% no mesmo horário. Por lá, ainda repercutiu o tombo de 5% no Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, leitura praticamente em linha com a expectativa de -5,1% do Wall Street Journal.

O mercado foca neste pregão em notícia veiculada pela CNN de que Biden pode anunciar um pacote de até US$ 2 trilhões nesta quinta-feira, agradando investidores, que veem em estímulos fiscais a saída para a crise econômica trazida pela covid-19. Além disso, traz otimismo o salto de 18,1% nas exportações da China em dezembro na comparação anual, superando de longe a estimativa de +12,9% do Wall Street Journal.

Entre outros índices acionários, o FTSE MIB, de Milão, avançava 0,49%, acompanhado pelo CAC 40, de Paris (+0,37%), pelo Ibex 35, de Madri (+0,30%), e pelo PSI 20, de Lisboa (+0,54%). No radar está a ata do BCE, que pode trazer ajustes de posições.

Petróleo

Antes em alta, os contratos futuros de petróleo, bastante voláteis nesta sessão, passaram a cair no mercado internacional à espera do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que atualiza ainda hoje suas projeções para oferta e demanda. Há, ainda, alguma cautela com os casos crescentes de covid-19 no planeta e seus impactos para a demanda da commodity. Às 06h24 (de Brasília), o barril de WTI para fevereiro cedia 0,47%, a US$ 52,65, enquanto o barril de Brent para março caía 0,59%, a US$ 55,73.