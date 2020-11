Com falta de insumos na indústria, Black Friday deve ter menos descontos em lojistas menores

A Black Friday deste ano deve ter descontos menos agressivos em razão da pressão de preços e falta de insumos que a indústria enfrenta. Esse cenário, porém, fica menos evidente nos grandes marketplaces com capital aberto na Bolsa. Via Varejo, Magazine Luiza e B2W já disseram estar preparados e com estoques para a data.

Leia Também Black Week em investimentos tem de CDB a cursos de finanças

Porém, quando se trata dos lojistas menores, que muitas vezes até vendem nessas plataformas, a capacidade de renovar os estoques não é tão grande. "Eles (os grandes marketplaces) conseguem estar preparados porque têm prioridade na indústria", diz Alfredo Soares, cofundador da consultoria Gestão 4.0 e vice-presidente da Vtex, empresa que desenvolve infraestrutura para lojas online.

"Eu não acho que não vai ter produto na Black Friday (para o lojista menor), eu acho e tenho acompanhado que vai existir um problema na reposição desses produtos", complementa Soares.

Ele lembra que as lojas virtuais de menor porte têm um problema recorrente na precificação de seus produtos, especialmente em promoções mais agressivas como a Black Friday. Assim, neste ano, deve haver ainda mais cuidado para não colocar em oferta produtos que tenham alto índice de procura. Se fizer isso, o empreendedor acaba abrindo mão de margem e ficando sem vender nos próximos meses por falta de mercadorias.

Como foi mostrado pelo Estadão/Broadcast na última semana, faltam insumos para diversas áreas da indústria. O varejo de móveis Muma é um exemplo de empresa que teve de diminuir os descontos em razão do contexto industrial. "Precisamos desativar alguns produtos do site e demos descontos tirando da nossa margem. Geralmente, na Black Friday, há um porcentual de desconto do fabricante e do varejista, por isso, neste ano, os porcentuais são menores", explica Matheus Ximenes Pinho, sócio-fundador da Muma.

Para Entender Black Friday 2020: tudo o que você precisa saber Maior campanha de vendas promocionais no comércio eletrônico e varejo físico do Brasil será no dia 27 de novembro

Neste ano, os descontos do site para itens de decoração chegam a 60%, mas ficam em 30% para produtos de maior valor. O prazo de entrega, por sua vez, passou de 30 a 40 dias para cerca de 90 dias. Isso porque há insumos dos fabricantes, que passaram de 15 para 90 dias de tempo de entrega. Pinho conta que há fornecedores que chegam a ter produtos prontos parados, por falta de papelão para embalá-los. "São produtos delicados de laca ou vidro que podem ser avariados se não tiverem essa proteção", diz.

Para Gustavo Chapchap, líder do Comitê de E-Commerce da Associação Brasileira de Agentes Digitais e diretor da Jet/ZapCommerce, a dificuldade dos comerciantes menores em oferecer descontos mais agressivos ou ter produtos à disposição para repor os estoques não deve minguar o consumo da data. "Se tem insumo que vai fazer falta, há outras empresas que estão mais bem preparadas. Tempo de entrega e valor de frete devem subir. Logo, se ele (o cliente) não pode esperar, vai mudar de item", diz.