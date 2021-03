Com falta de peças, GM vai colocar 600 trabalhadores em lay-off por 2 meses no interior de SP

Com a falta de componentes que causou atraso na produção e com menos dias úteis, as vendas de veículos novos caíram quase 17% em fevereiro na comparação com igual mês de 2020. Foram emplacados 167,4 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, número 2,1% inferior ao de janeiro, segundo dados preliminares do mercado.

No bimestre, a soma do mercado total foi de 338,5 mil unidades vendidas, queda de 14% na comparação com o mesmo intervalo de 2020, quando ainda não havia pandemia no País. Alguns veículos estão em falta nas lojas e há filas de espera, inclusive para caminhões.

No mês passado a média diária das vendas ficou em 7.909 unidades, ante 8.125 em janeiro. As perspectivas para março são de continuidade de escassez de peças, principalmente de semicondutores.

Executivos do setor acreditam que a regularização de entregas deve ocorrer no segundo semestre. O problema atinge o mundo todo devido às dificuldades dos fabricantes de chips da Ásia em atender toda a demanda, que voltou mais forte do que se esperava após o primeiro pico da pandemia da covid-19.

A Fiat segue na liderança há seis meses seguidos e ficou com 21,2% de participação no segmento de automóveis e comerciais leves, que somou 158,1 mil unidades. A Volkswagen ficou na segunda posição, com 17,1% das vendas, enquanto a General Motors teve 15,8%. Ainda assim, o Chevrolet Onix continua sendo o modelo mais vendido no País, com 20,8 mil unidades.

O segundo da lista é a picape Strada, com 18,6 mil unidades. Na lista dos 10 mais vendidos, quatro são da Fiat e um da Jeep, que pertencem ao grupo Stelanttis, que tem ainda Peugeot e Citroën.

No ranking das marcas, a Ford, que já tinha caído para o sétimo posto, despencou mais um pouco, agora para a 10ª posição, com 2,4% das vendas. A marca, tradicional quarta ou quinta colocada no mercado, anunciou o fechamento de suas fábricas no País em janeiro e passará a vender apenas carros importados premium.

A Hyundai ficou em quarto lugar no ranking (9,7% de participação), seguida Renault (6,7%), Jeep (6,6%), Toyota (6,5%), Honda (4,6%), Nissan (3,6%). Entre os modelos mais vendidos, além de Onix e Strada estão Hyundai HB20 (15,6 mil unidades), Onix Plus (13,6 mil), Jeep Renegade (12,9 mil), Volkswagen Gol (3,8%), Fiat Argo (11,2 mil), Fiat Toro (10,9 mil), Fiat Mobi (10,8 mil) e Volkswagen T-Cross (10,7 mil).