Com flexibilização do isolamento, desemprego recua no início de agosto

RIO - O mercado de trabalho sinalizou ligeira melhora no início de agosto, em meio à flexibilização das medidas de isolamento social de combate à disseminação do coronavírus. Em apenas uma semana, houve aumento no número de funcionários afastados que retornaram ao trabalho, assim como cresceu também o total de pessoas empregadas.

A taxa de desemprego no País diminuiu de 13,7% na quarta semana de julho para 13,3% na primeira semana de agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28.

A população desempregada foi estimada em 12,6 milhões de pessoas na primeira semana de agosto, cerca de 300 mil a menos que o registrado na quarta semana de julho. Ao mesmo tempo, o contingente de ocupados foi de 81,6 milhões na primeira semana de agosto, cerca de 400 mil a mais que o patamar da semana anterior.

Cerca de 4,7 milhões de trabalhadores, o equivalente a 5,7% da população ocupada, estavam afastados do trabalho devido às medidas de isolamento social na primeira semana de agosto. O resultado representa cerca de 1,1 milhão de pessoas a menos que uma semana antes. Na primeira semana de agosto, 8,6 milhões de pessoas trabalhavam remotamente, 300 mil a mais em apenas uma semana.

A população fora da força de trabalho - que não estava trabalhando nem procurava por trabalho - somou 76,1 milhões na primeira semana de agosto, 100 mil a mais que na semana anterior. Entre os inativos, cerca de 28,1 milhões de pessoas, ou 36,9% da população fora da força de trabalho, disseram que gostariam de trabalhar. Aproximadamente 18,3 milhões de inativos que gostariam de trabalhar alegaram que não procuraram trabalho por causa da pandemia ou por não encontrarem uma ocupação na localidade em que moravam.

Resultados regionais do segundo trimestre

O IBGE também divulgou nesta sexta os dados regionais do mercado de trabalho, referentes ao segundo trimestre deste ano. A taxa de desemprego teve aumento estatisticamente significativo em 11 das 27 unidades da federação na comparação com os três primeiros meses do ano, segunda dados da Pnad Contínua Trimestral.

No Estado de São Paulo, a taxa de desocupação passou de 12,2% no primeiro trimestre para 13,6% no segundo trimestre. Em apenas um trimestre, São Paulo perdeu 1,129 milhão de vagas com carteira assinada no setor privado.

A taxa de desocupação no total do País de abril a junho foi de 13,3%, ante 12,2% no primeiro trimestre, como foi informado na divulgação da Pnad Contínua mensal, no início de agosto. No segundo trimestre do ano passado, a taxa de desocupação era de 12,0%.