Com foco nas eleições dos EUA, Bolsas da Ásia fecham em alta, mas Europa recua com indefinição

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 6, com investidores atentos à apuração dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos, que mantém o democrata Joe Biden na liderança pela conquista da Casa Branca.

O foco continua sendo a disputa presidencial dos EUA, que permanece indefinida. Biden mantém 253 votos no colégio eleitoral, contra 214 do presidente Donald Trump. Para assegurar a vitória, são necessários 270 votos. Nesta madrugada, a apuração dos votos mostrou que Biden reduziu sua desvantagem em relação a Trump na Pensilvânia. AO longo desta manhã, o candidato democrata reverteu o porcentual na Geórgia e assumiu a liderança por lá. Caso vença neste colégio eleitoral, que dá 16 delegados, Biden ficará a apenas um voto no colégio para ser eleito presidente do país.

Com as atenções voltadas para a eleição americana, a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) ficou em segundo plano. Como se previa, o Fed manteve ontem seus juros em níveis próximos de zero, mas ressaltou que a atividade da maior economia do mundo permanece "bem abaixo" dos níveis anteriores à pandemia do novo coronavírus.

Bolsas da Ásia

Em Tóquio, o índice acionário japonês Nikkei subiu 0,91%, a 24.325,23 pontos, atingindo o maior patamar desde novembro de 1991, graças ao bom desempenho de ações dos setores financeiro e siderúrgico. Já o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,11% em Seul, a 2.416,50 pontos, mas garantiu o quinto pregão consecutivo de valorização, enquanto o Hang Seng registrou alta marginal de 0,07% em Hong Kong, a 25.712,97 pontos, e o Taiex subiu 0,42% em Taiwan, a 12.973,53 pontos.

Por outro lado, os mercados chineses ficaram no vermelho, após acumularem ganhos em sessões recentes. O Xangai Composto caiu 0,24%, a 3.312,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,77%, a 2.282,09 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom predominante na Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,82% em Sydney, a 6.190,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa não conseguem força para sustentar o rali de alta visto ao longo da semana, que chega ao fim sem um desfecho no assunto que pautou o mundo: as eleições dos Estados Unidos. A espremida disputa entre o democrata Joe Biden e o presidente Donald Trump pela Casa Branca e a propagação da segunda onda de covid-19 condicionam os mercados para o território negativo na manhã desta sexta-feira.

Às 7h10 (de Brasília), o Stoxx-600, que representa 90% das ações europeias, tinha queda de 0,96%, aos 363,60 pontos. Com o empurrão das eleições nos EUA, o índice acumula valorização de mais de 6% nos últimos cinco dias, interrompendo semanas consecutivas de baixa. No ano, porém, amarga recuo superior a 12%.

Enquanto os olhos do mundo estão colados nas eleições, a segunda onda da covid-19 continua se propagando. Os EUA atingiram um novo recorde diário de infecções por covid-19, com mais de 120 mil casos registrados ontem. Itália e França também seguiram na mesma toada, o que aumenta a preocupação dos investidores, até então camuflada pela disputa entre Biden e Trump pela Casa Branca.

O ressurgimento da pandemia se espalha na Europa e, consequentemente, impacta as grandes economias da região. A produção industrial, que vem sendo o impulso para as atividades, ficou abaixo do esperado na Alemanha em setembro. Cresceu 1,6% ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. Para o banco alemão Commerzbank, a manufatura está sustentando a economia local e deve continuar a crescer nos próximos meses.

Nas praças europeias, o índice FTSE 100, de Londres, tinha declínio de 0,69%, o DAX, de Frankfurt, caía 1,33%, e o CAC 40, de Paris, recuava 1,27%. Em Milão, o FTSE MIB apresentava baixa de 1%, enquanto o IBEX 35, de Madri, perdia 1,19%, e o PSI 20, de Lisboa, registrava queda de 1,02%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa de mais de 1% na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, em meio à indefinição da eleição presidencial americana e o avanço da covid-19 nos EUA e na Europa. Às 4h47 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para dezembro caía 1,21% na Nymex, a US$ 38,32, enquanto o do Brent para janeiro recuava 1,10% na ICE, a US$ 40,48.