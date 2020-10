Com impasse sobre pacote fiscal nos EUA, mercados internacionais têm queda

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 22, diante do lento ritmo das negociações entre o governo dos Estados Unidos e a oposição democrata para o lançamento de um novo pacote fiscal em reação à pandemia de coronavírus.

Em comício na noite de quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou os democratas de não estarem dispostos a fechar um acordo aceitável para novos estímulos fiscais, horas depois de relatos sobre novos avanços nas negociações. A expectativa é que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, voltem a conversar nesta quinta.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,70% em Tóquio, a 23.474,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,67% em Seul, a 2.355,05 pontos. Já na China continental, o Xangai Composto se desvalorizou 0,38%, a 3.312,50 pontos, e o Shenzhen Composto teve perda de 0,49%, a 2.243,24 pontos.

O mau humor prevaleceu também na bolsa australiana, a principal da Oceania. O S&P/ASX 200 caiu 0,29% em Sydney, a 6.173,80 pontos, pressionado por ações de petrolíferas, que reagiram ao tombo de até 4% nas cotações internacionais do petróleo na quarta-feira, 21.

De volta à Ásia, as Bolsas de Hong Kong e de Taiwan foram exceção e garantiram modestos ganhos. O Hang Seng teve alta de 0,13%, a 24.786,13 pontos, e o Taiex subiu 0,31%, a 12.917,03 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa operam novamente no vermelho na manhã desta quinta-feira, com o nervosismo dando o tom diante do imbróglio fiscal nos Estados Unidos, com o temor de que a ajuda não saia antes das eleições, em 3 de novembro. Alinhados com a queda vista na Ásia e no Pacífico, os mercados não conseguem abandonar o território negativo, pressionados ainda pelo avanço da segunda onda pandêmica no Velho Continente e expectativas quanto ao divórcio de britânicos e europeus, o chamado Brexit.

Às 6h56, no horário de Brasília, o Stoxx 600, que representa 90% das ações europeias, recuava 0,44%, a 359,24 pontos. A queda acumulada na última semana levou o índice para o menor patamar em um mês.

As negociações sobre uma nova ajuda fiscal nos Estados Unidos se arrastam e contribuem para o nervosismo dos investidores. Depois de um sinal positivo em torno de um possível acordo, o presidente americano Donald Trump jogou um balde de água fria nos mercados, culpando a oposição pelo impasse. Além do 'vai e vem fiscal', as expectativas estão voltadas para o segundo debate nos EUA entre o republicano e democrata Joe Biden, na noite desta quinta.

O avanço da segunda onda de covid-19 no Velho Continente - e as medidas para contê-la - segue no centro das preocupações. Enquanto a Espanha superou a marca de um milhão de novas infecções, primeiro país europeu a atingir esse feito, o toque de recolher em cidades francesas e na capital Paris pode ser estendido.

Nas Bolsas europeias, também às 6h56, em Londres, o FTSE-100 tinha queda de 0,30%, e o DAX-30, de Frankfurt, recuava 0,48%. Em Paris, o CAC-40 também baixava 0,48%, o FTSE-MIB, de Milão, apontava desvalorização de 0,36%, e o IBEX-35, de Madri, de 0,35%. Já na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 apresentava recuo de 0,18%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo ensaiam recuperação na madrugada desta quinta-feira, após sofrerem robustas perdas de 3,3% a 4% na sessão anterior, embora persistam incertezas sobre um novo acordo fiscal nos EUA e a covid-19 continue se espalhando em partes do mundo, particularmente na Europa. Às 4h38 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para dezembro subia 0,17% na Nymex, a US$ 40,10, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 0,29% na ICE, a US$ 41,85.

FMI prevê recuo de 2,2% na região Ásia/Pacífico

A região da Ásia e do Pacífico vai sofrer este ano uma contração econômica mais severa do que se pensava inicialmente, uma vez que vários mercados emergentes locais apresentaram forte desaceleração em meio ao combate da pandemia do novo coronavírus, segundo avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em relatório econômico regional, o FMI prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) da Ásia e do Pacífico terá queda de 2,2% em 2020. Em junho, a previsão do Fundo era de retração de 1,6%. O FMI disse que a revisão se deve a "uma contração mais intensa, principalmente na Índia, nas Filipinas e na Malásia.

Por outro lado, o FMI revisou para cima sua projeção de crescimento da China este ano, de 1% para 1,9%, em função de uma recuperação maior do que se esperava no segundo trimestre. Para 2021, o Fundo elevou sua previsão de expansão econômica da Ásia e do Pacífico, de 6,6% para 6,9%.