Com incertezas sobre estímulos nos EUA, Bolsas da Ásia fecham em queda; Europa ensaia recuperação

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, 26, sucumbindo à realização de lucros após ganhos recentes, em meio a dúvidas sobre novos estímulos econômicos nos Estados Unidos e os últimos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus.

Surgiram dúvidas sobre a capacidade do governo dos EUA de aprovar no Congresso americano um novo pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Na segunda-feira, 25, o presidente Joe Biden disse estar "aberto a negociar" em meio a pressões de que a proposta seja enxugada.

Investidores também se preocupam com o avanço de casos de covid-19 em vários países e com o ritmo mais lento do que o esperado da vacinação nos EUA. Além disso, há temores sobre variantes do vírus que se disseminam com mais rapidez e podem ser resistentes a imunizantes. A Moderna disse ontem que, por "excesso de zelo", irá testar se há necessidade de uma injeção extra contra novas cepas mais recentes.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,96% em Tóquio, a 28.546,18 pontos, pressionado por ações de montadoras e ligadas a metais, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,14% em Seul, a 3.140,31 pontos, afetado por papéis de tecnologia e do setor automotivo, o Hang Seng teve queda de 2,55% em Hong Kong, a 29.391,26 pontos, também prejudicado pelo segmento de tecnologia, e o Taiex se desvalorizou 1,80% em Taiwan, a 15.658,85 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou perdas de 1,51%, a 3.569,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,98%, a 2.414,16 pontos.

A Bolsa australiana, a principal da Oceania, não operou nesta terça-feira devido a um feriado local.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em alta desde o começo do pregão desta terça-feira, ensaiando uma recuperação das perdas de segunda-feira, com investidores focando a temporada de balanços após o banco suíço UBS divulgar lucro trimestral bem maior do que o esperado. No entanto, há vários fatores de risco para os negócios na Europa, incluindo uma crise política na Itália e incertezas sobre novos estímulos econômicos nos EUA e relacionadas à covid-19.

Durante a madrugada brasileira, o UBS informou que lucrou US$ 1,71 bilhão nos últimos três meses de 2020, mais que dobrando seu resultado em relação a um ano antes e superando de longe a previsão de analistas, de ganho de US$ 966 milhões. Por volta das 6h35, no horário de Brasília, o papel do UBS, que também anunciou um programa de recompra de ações de até US$ 4,5 bilhões, subia 2,2% em Zurique.

Nas próximas horas, o foco dos resultados corporativos vai se deslocar para os EUA, onde serão divulgados números da General Electric, Microsoft, Johnson & Johnson e outras grandes empresas americanas.

Investidores, porém, também estão atentos à Itália, uma vez que é esperado que o primeiro-ministro Giuseppe Conte renuncie ainda nesta terça, após divergências políticas que lhe custaram a maioria parlamentar da coalizão governista.

Além disso, a União Europeia acusa a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca de não ter feito o suficiente para resolver uma disputa sobre quantas doses de sua vacina contra a covid-19 poderá fornecer ao bloco e há dúvidas sobre o tamanho de um novo pacote fiscal que pode vir a ser aprovado no Congresso americano. O presidente dos EUA, Joe Biden, quer estímulos no valor de US$ 1,9 trilhão, mas sofre pressão para enxugar a proposta.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,67%, a de Frankfurt avançava 1,44% e a de Paris se valorizava 1,08%. Já as de Milão e Madri tinham ganhos de 1% e 1,13% e respectivamente, mas a de Lisboa seguia na direção oposta, com queda de 0,41%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta terça-feira, apagando parte dos ganhos da sessão anterior, em meio a dúvidas sobre a capacidade do governo dos EUA de aprovar novos estímulos econômicos rapidamente e o avanço de casos de covid-19 pelo mundo. Às 4h19 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março caía 0,51% na Nymex, a US$ 52,50, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,52% na ICE, a US$ 55,59.