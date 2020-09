Com instabilidade externa, dólar tem alta e Bolsa cai

O dólar começou esta sexta-feira, 18, em leve alta ante o real enquanto no exterior predominam a decepção com os planos de bancos centrais no mundo - sobretudo o americano - e o aumento do temor com a pandemia, dados os novos números da transmissão na Europa. As Bolsas europeias estão em queda, enquanto os principais índices acionários futuros americanos têm sinais divergentes.

Às 10h11, a moeda americana era cotada a R$ 5,2676, com alta de 0,70%. O Ibovespa tinha queda de 0,47%, aos 99.628,42.

Leia Também Pivô de reação de Bolsonaro, Waldery Rodrigues pode ir para o exterior

No mercado global de moedas, o dólar ganhou força ao passo que a queda do petróleo tornou-se mais intensa nos segmentos futuros das Bolsas Nymex, em Nova York, e da ICE, em Londres. A queda acontece num possível movimento de realização de lucros após acumularem robustos ganhos nas três sessões anteriores.

Soma-se ao mal estar global a insegurança do investidor doméstico sobre a capacidade de diálogo da equipe de Paulo Guedes e de tocar as reformas prometidas. A turbulência da semana - em que o Planalto ameaçou com "cartão vermelho" a equipe econômica - pôs técnicos e secretários sob silêncio, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Algumas privatizações - como a da Casa da Moeda - foram pública e claramente proibidas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que declarou que sua decisão não configura interferência no trabalho do Ministério da Economia.

Com a instabilidade externa e a agenda interna fraca, Bolsa brasileira pode ter uma trégua - no sentido de movimentos abruptos - nesta sexta, mas sem abandonar a instabilidade, já que o clima entre governo e equipe econômica ainda não é dos melhores.