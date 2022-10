Com mais de mil inscritos, Gupy Destaca premia 100 melhores RHs do País

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O prêmio Gupy Destaca - 100 RHs que Inspiram reconheceu uma centena de RHs que se destacam no País, em sua segunda edição. A cerimônia de premiação, a primeira a ocorrer presencialmente, foi realizada nesta quarta-feira (26), na Casa Giardini, em São Paulo, também tendo transmissão online e gratuita. A iniciativa teve cerca de mil empresas inscritas.

Com metodologia desenvolvida pela Ideafix, a premiação é baseada em três pilares do RH: Atração, Desenvolvimento e Encantamento. Os premiados, então, foram divididos nessas categorias. Além disso, foi apresentado um ranking dos 100 RHs mais inspiradores.

A EY foi a ganhadora na categoria Atração, também tendo liderado o ranking geral dos 100 RHs que mais inspiram no Brasil. Os vencedores das outras duas categorias foram o Grupo Boticário (Desenvolvimento) e a Telefônica Brasil (Encantamento). Essas empresas também compuseram o Top 5 geral, completado por Grupo Cataratas e Bayer.

A presença de cerca de mil empresas entre as inscritas representa uma alta em relação à edição inaugural do Gupy Destaca. E o segmento com mais participantes em 2022 foi o de tecnologia da informação (26%). Esse setor foi seguido, em ordem, por bancos e instituições financeiras (6,4%); atacado e varejo (5,3%); serviços de saúde (5%); educação (4,3%); e varejo de bens de consumo (4,1%).

Aberto para companhias com pelo menos 20 funcionários, o Gupy Destaca reuniu empresas de todos os tamanhos: entre as inscritas, 36,5% têm entre 20 e 200 colaboradores; 32,8% têm entre 201 e 1.000; e 31% têm mais de 1.000.

As empresas foram avaliadas em duas etapas, após o preenchimento dos seus dados. Na primeira, os profissionais de RH das companhias participantes responderam a 41 perguntas de múltipla escolha sobre ações dentro das três categorias de avaliação do prêmio. Depois, as companhias precisavam enviar evidências que comprovem os dados apresentados.

Promovido pela Gupy, empresa líder em tecnologia para RH no Brasil, o prêmio teve, na sua segunda edição, o apoio de empresas como a Betterfly, Creditas, Onze, Pontomais, Quansa, Qulture Rocks e Sami.

O CMPO e cofundador da Gupy, Guilherme Dias, destaca que, além de reconhecer iniciativas inspiradoras na gestão de pessoas pelos RHs, o prêmio também serve como auxílio para as empresas se posicionarem nessa área como exemplos para o mercado.

"O prêmio Gupy Destaca reconhece os RHs das empresas que fazem a diferença sendo humanizados, diversos, personalizados e digitais. Uma oportunidade para mostrarem as práticas que realizam e serem reconhecidos por suas contribuições no setor", afirma Dias.

O executivo destaca, ainda, como o trabalho do RH vem ganhando proeminência na atividade das empresas, com o foco no cuidado das pessoas sendo cada vez mais essencial para o êxito das companhias.

"Acreditamos que é por meio do reconhecimento e da inspiração que iremos ajudar o ecossistema a crescer e ser cada vez mais importante dentro das empresas. Mais do que nunca está claro que se trata de uma área que levará as empresas rumo ao futuro do trabalho e, por isso, merece cada vez mais protagonismo", conclui o CMPO da Gupy.

Conheça as empresas Top 5 em cada categoria:

Atração

1º EY

2º Comm

3º Wine

4º Algar Telecom S.A.

5º Locaweb Serviços de Internet S.A.

Desenvolvimento

1º Grupo Boticário

2º Raízen

3º Grupo Cataratas

4º Messer Gases

5º Grupo Marquise

Encantamento

1º Telefônica Brasil S.A.

2º Lojas Quero-Quero S.A.

3º Bayer

4º Supergasbras

5º IPM Sistemas

Ranking geral: 100 RHs que inspiram no Brasil

1º EY

2º Grupo Boticário

3º Grupo Cataratas

4º Bayer

5º Telefônica Brasil S.A.

6º Lojas Quero-Quero S.A.

7º Locaweb Serviços de Internet S.A.

8º Messer Gases

9º Grupo Marquise

10º Epharma

11º IPM Sistemas

12º Wine

13º Supergasbras

14º Assaí Atacadista

15º Unimed Sul Paulista

16º Cooperativa de Crédito Central Ailos

17º Uniasselvi

18º Tribanco

19º Instituto Nordeste Cidadania

20º Itaú Unibanco

21º CI&T Software S.A.

22º Raízen

23º CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

24º Via

25º Oi

26º Inmetrcis

27º Minsait by Indra

28º Gran Cursos Online

29º Dasa

30º Concert Technologies

31º Yduqs

32º Tahto

33º Algar Telecom S.A.

34º Spread

35º Bem Brasil Alimentos S.A.

36º Comm

37º Americanas Delivery

38º 1º Serviço de Registro de Imóveis de Londrina

39º Jamef Transportes

40º Cury Construtora e Incorporadora S.A.

41º Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

42º Log-In Logística S.A.

43º Quero Delivery

44º Casa&Video

45º Grupo Risotolândia

46º MRV

47º Inframerica

48º Vindi

49º Logcomex

50º Alper Seguros

51º GPA

52º Ambev

53º Nexa Recursos Minerais (Nexa Resources)

54º Carbel Auto Group

55º YouX Group

56º Vezzi Lapolla Mesquita Sociedade de Advogados

57º Iguá Saneamento

58º Riachuelo

59º Copastur Viagens e Turismo

60º Conta Azul

61º Emplastic Indústria e Comércio Ltda.

62º Qualicorp

63º GetNinjas

64º Sonepar Brasil

65º Volkswagen Caminhões e Ônibus

66º Grupo Arizona e Visto

67º Grupo Malwee

68º Unicasa Indústria de Móveis S.A.

69º Grupo VR

70º Serasa

71º Cyrela

72º ABC Aprendiz - Centro Social de Educação para o Trabalho

73º Claranet Brasil

74º VLI Logística

75º Latam Airlines

76º Construtor de Vendas

77º Sicoob Centro

78º Special Dog Company

79º Condor Super Center Ltda.

80º Danone

81º Grupo Enfok

82º Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços

83º Viasoft

84º Algar Tech

85º Trimble

86º Venturus Inovação e Tecnologia

87º BHS Tecnologia

88º CSP Tech

89º P4 Engenharia

90º CSU

91º KPMG

92º Adecco Brasil

93º Usaflex

94º Afya

95º Grupo Lagoa

96º EmpregueAfro

97º Pixeon

98º Leega Consultoria

99º Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio Ltda.

100º Hospital Alemão Oswaldo Cruz