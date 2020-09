Com melhora de NY e à espera do BCE, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 10, com parte delas se valorizando após a recuperação de Wall Street na quarta-feira, 9, e as chinesas registrando perdas após relatos sobre medidas de Pequim para coibir transações especulativas.

Os mercados de Nova York encerraram a quarta em alta substancial, num movimento de recuperação puxado pelo setor de tecnologia, após acumularem robustas perdas nos três pregões anteriores.

Já na China continental, as Bolsas ficaram no vermelho após os negócios de algumas ações do ChiNext, índice com foco em tecnologia semelhante ao americano Nasdaq, serem suspensos em função de "volatilidade anormal" em meio a relatos de que o governo tomou medidas para inibir especulação nos mercados, segundo a Reuters.

Bolsas da Ásia

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,61%, a 3.234,82 pontos, enquanto o Shenzhen Composto - o segundo mais relevante do país - caiu 2,14%, a 2.129,25 pontos. O ChiNext teve queda de 1,6%, a 2.483,03 pontos.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,88% em Tóquio, a 23.235,47 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,87% em Seul, a 2.396,48 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,66% em Taiwan, a 12.691,75 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,64%, a 24.313,54 pontos, pressionado por ações dos setores financeiro e petrolífero.

Na Oceania, a Bolsa australiana também foi beneficiada por Wall Street, e o S&P/ASX avançou 0,51% em Sydney, a 5.908,50 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta quinta-feira voláteis e perto da estabilidade, à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que será anunciada nas próximas horas. Às 4h05, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,14%, enquanto a de Frankfurt avançava 0,25% e a de Paris subia 0,07%. Já a de Milão se mantinha estável, a de Madri cedia 0,03% e a de Lisboa se valorizava 0,12%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quinta-feira, revertendo partes dos robustos ganhos da sessão anterior, quando a commodity foi beneficiada por uma melhora generalizada nos mercados globais, liderada por Wall Street. A queda vem após o American Petroleum Institute (API) estimar, no fim da tarde de ontem, que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA teve aumento de 3 milhões de barris na última semana. Mais tarde, investidores vão acompanhar o levantamento oficial sobre estoques de petróleo dos EUA, que é elaborado pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) e inclui números sobre produção. Antes disso, o Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de política monetária. Às 4h23 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 0,79% na Nymex, a US$ 37,75, enquanto o do Brent para novembro recuava 0,54% na ICE, a US$ 40,57.