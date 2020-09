Com modelo que une sustentabilidade e inovação, cleantechs avançam no País

SÃO PAULO e RIO - Uma das formas que as cleantechs têm para ganhar relevância é por meio de parcerias com grandes empresas. E esse intercâmbio já virou realidade: essas startups são selecionadas com cada vez mais frequência para desenvolver soluções para petroleiras, companhias de energia, fabricantes de papel e mineradoras. “As cleantechs são importantes para a gente. Com a ajuda dessas empresas, conseguimos acelerar ainda mais a transição de matriz energética”, diz Rafael Marciano, gestor de inovação da gigante do setor elétrico EDP.

Leia Também Gigantes do petróleo enfrentam o desafio da adaptação à economia verde

A companhia tem dois programas de geração de negócios com startups de olho em programas de armazenamento (baterias) e mobilidade elétrica, por exemplo. A primeira brasileira a entrar no portfólio da companhia, a Delfos, aplica inteligência artificial para prever falhas em equipamentos de energia, por exemplo.

Mesmo a Petrobrás, dona de um dos maiores centros de tecnologia em energia do mundo, o Cenpes, se rendeu aos benefícios das cleantechs. A estatal participa da iniciativa Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), fundo de US$ 1 bilhão que investe em startups na busca de tecnologias para um mundo de baixo carbono.

À medida que a demanda de soluções cresce, as startups começam a se organizar de maneiras inovadoras. Isso já pode ser percebido no setor de energia, no qual o Energy Hub SDP, que nasceu em plena pandemia, já reúne 36 startups. Desse total, 40% são voltadas a soluções renováveis, atuando também nas áreas de petróleo e gás e eletricidade. No momento, o grupo estrutura com a Câmara Comércio Americana (AHK) um “mini-hub” direcionado às energias alternativas.

“Os hubs têm a missão de serem conectores do ecossistema de inovação, ligando empresas, cadeia de fornecedores, investidores, academia e governo para alavancar a inovação no setor”, diz Luiz Mandarino, diretor de parcerias do Energy Hub SDP.

Resíduos

As cleantechs também se dedicam a soluções para rejeitos. A Klabin, por exemplo, busca um parceiro para encontrar alternativas para resíduos sólidos gerados na fabricação de celulose. “Quase todas as startups com as quais a gente se relaciona têm de seguir preceitos de sustentabilidade e economia financeira”, diz a gerente de inovação da Klabin, Renata Freesz.

Com as tragédias de Mariana e Brumadinho em seu histórico, a Vale lançou, ao lado da Firjan e do Senai, um programa para ajudar no desenvolvimento social do Espírito Santo a partir de ideias de startups. As soluções devem estar ligadas à gestão de resíduos sólidos e à segurança ferroviária.

Para o gerente de tecnologia e inovação para sustentabilidade da Vale, Sandoval Carneiro, as estruturas descomplicadas das startups favorecem o surgimento de boas ideias. “Startups com atuação em projetos sustentáveis têm a capacidade de encontrar soluções de forma ágil e criativa para os desafios nos campos social e ambiental”, disse ele, em comentário enviado ao Estadão/Broadcast.

O interesse pelas cleantechs também inclui o setor financeiro. Depois de Bradesco, Itaú Unibanco e Santander se debruçarem em ações em prol da Amazônia, o Banco do Brasil também entrou na onda sustentável. A instituição decidiu separar metade do orçamento de R$ 200 milhões para apoiar startups para um para um fundo verde. É a primeira iniciativa do banco neste sentido.

O objetivo do BB, conforme revelou a Coluna do Broadcast, é investir em novatas que sigam à risca critérios ambientais, sociais e de governança. Entre os exemplos estão empresas que já nasceram adaptadas à economia de baixo carbono ou companhias do agronegócio que priorizem o uso limitado de defensivos.