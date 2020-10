Com negociações de estímulos nos EUA e riscos por covid, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão sem direção única nesta sexta-feira, 9, dia do retorno de investidores chineses ao mercado após um feriado prolongado. Com ajuste de posições depois de várias sessões de menor liquidez, os índices acionários acabaram mistos, apesar da força oferecida pela aposta de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos e pelo avanço no índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China.

O noticiário foi majoritariamente positivo para o investidor asiático. De carona no bom humor nova-iorquino, repercutiu bem nas praças locais o novo voto de confiança à concessão de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos. Isso porque, na tarde de quinta-feira, 8, após o fim dos negócios, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por telefone durante 40 minutos sobre a possibilidade de um acordo, de acordo com Drew Hammill, porta-voz da democrata.

Na seara macroeconômica, o PMI de serviços da China avançou de 54,0 em agosto para 54,8 em setembro, informou a IHS Markit em parceria com a Caixin Media.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,68%, a 3.272,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,95%, a 13.289,26. pontos. Seguiu a tendência, mas com fôlego menor, o índice S&P 500/ASX, da Bolsa de Sydney, em alta de 0,2%, 6102,2 pontos.

Foram na contramão os índices Nikkei, de Tóquio, e o Hang Seng, de Hong Kong, que encerraram o dia em baixa de 0,12%, a 23.619,69 pontos, e de 0,31%, a 24.119,13 pontos, respectivamente. Já a Bolsa de Seul não funcionou nesta sexta-feira devido a um feriado local.

Bolsas da Europa

Depois de abrirem em alta, os mercados europeus caminham em direções distintas diante da esperança de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos em um terreno instável com preocupações por conta do aumento de casos de covid-19 na zona do euro. O temor com novos bloqueios mais rígidos, até então mascarado pelo vai e vem do socorro à economia americana, volta a pesar. Enquanto isso, as negociações em torno do Brexit, como é chamada a separação do Reino Unido da União Europeia, entram na rodada final, com as expectativas voltadas ao dia 15 de outubro, prazo limite de um acordo indicado pelo primeiro ministro Boris Johson.

O fôlego visto nas ações europeias no início do pregão desta sexta-feira não se perpetuou, com as Bolsas indo para direções opostas na última hora. Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 apresentava elevação de 0,33%, aos 369,51 pontos.

Há, sobretudo, uma preocupação crescente com o impacto do aumento de infecções pelo novo coronavírus e como restrições mais rígidas se refletiriam no processo de retomada econômica na zona do euro. "Os ganhos na Europa estão em terreno instável devido ao grande aumento nos casos de coronavírus em pontos críticos como Paris, onde hospitais foram colocados em situação de emergência", avalia o chefe de pesquisa do London Capital Group (LCG), Jasper Lawler.

Enquanto isso, investidores seguem atentos à possibilidade de um novo suporte fiscal à economia americana a despeito dos ruídos em torno do tamanho da ajuda. Após derrubar os mercados via seus tradicionais tuítes, ordenando pausa nas conversas, o presidente Donald Trump, agora, se mostra favorável a mais estímulos nos Estados Unidos.

O calendário econômico é morno nos Estados Unidos e na zona do euro nesta sexta-feira. A economia do Reino Unido teve alta de 2,1% em agosto em base mensal, conforme dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), abaixo da expectativa do mercado em meio aos efeitos da covid-19 na região. Também por lá foram divulgados dados da produção industrial, que avançou 0,3% em agosto ante julho. O desempenho ficou aquém, decepcionando as projeções do mercado.

A Bolsa de Valores de Londres concordou em vender a Borsa Italiana, de Milão, para a Euronext por 4,3 bilhões de euros (US$ 5 bilhões). Há pouco, ia, o FTSE MIB, de Milão, recuava 0,23%, aos 19538,36 pontos. Na direção contrária, o índice FTSE, de Londres, subia 0,69%, aos 6019,50 pontos, acompanhado por Frankfurt, em alta de 0,03%, aos 13/046,61 pontos, mas com oscilações no negativo. o banco alemão Commerzbank, o índice Bolsa alemã deve ficar entre 12.000 pontos e 13.600 pontos no quarto trimestre, encerrando o ano, marcado pela pandemia em 12.500 pontos.

Nas demais praças do ocidente, o índice CAC 40, de Paris, operava no azul, com alta de 0,43%, aos 4933,07 pontos. O Ibex 35, de Madri, recuava 0,33%, a 6.964,40 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, apresentava declínio de 0,75%, aos 4.913,83 pontos.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo realizam lucros do rali de ontem, mas restrições na oferta decorrentes da greve dos petroleiros na Noruega e do fechamento de postos de produção no Golfo do México, por onde passa o furacão Delta, impedem queda robusta. Às 05h15 (de Brasília), o barril de petróleo WTI para novembro cedia 0,07%, aos US$ 41,18, enquanto o de petróleo Brent para dezembro caía 0,10%, a US$ 43,30.