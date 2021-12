Com novo formato, ‘Estadão’ é a Mídia do Ano da Aberje

O jornal O Estado de S. Paulo foi escolhido como a Mídia do Ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) na 47.ª edição do Prêmio Aberje. De acordo com a associação, o prêmio foi concedido pela decisão da publicação de, após 146 anos, mudar o formato do jornal de standard para berliner.

“Levando em consideração o interesse de seus leitores, assinantes e anunciantes, o Estadão moderniza toda sua estrutura, introduzindo ares mais leves na maneira e no ritual de se informar”, disse a Aberje.

A mudança do formato do jornal ocorreu em outubro de 2021, depois de mais de um ano de estudos e pesquisas com assinantes, leitores e anunciantes. As alterações não representaram mudança no alicerce da empresa, que continua sendo o jornalismo profissional e independente.

Apesar de ser uma novidade no Brasil, o berliner é um formato adotado por grandes publicações de renome ao redor do mundo. O The Guardian, principal periódico do Reino Unido, por exemplo, fez essa transição em 2005. Na Argentina, o jornal La Nación adotou o formato neste ano.

Consórcio

O Projeto Comprova e o Consórcio de Veículos de Imprensa, iniciativas das quais Estadão faz parte, receberam na quinta o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa.

A premiação reconheceu a importância do trabalho de cooperação entre empresas jornalísticas para combater a desinformação durante a pandemia de covid-19.

Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado, vice-presidente da ANJ e responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão da entidade, afirmou, na premiação, que “só com livre acesso às informações de seu interesse as pessoas podem formar suas visões de mundo, tomar suas decisões, fazer suas escolhas”.

Mesquita Neto destacou ainda que, mais do que um direito de jornais e jornalistas, “a liberdade de imprensa é um valor essencial da cidadania”.