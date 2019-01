Com novo sócio, Madero quer acelerar expansão

O fundo de private equity Carlyle assinou o contrato da aquisição de uma fatia de 23,3% da rede de hamburgueria paranaense Madero, por R$ 700 milhões. As conversas começaram em setembro e o acordo foi acertado em novembro, conforme adiantou o Estado.

Nos últimos dois meses, os dados da rede de restaurantes passaram por um processo de “due diligence” (análise de dados financeiros). O negócio avaliou 100% do Madero em R$ 3 bilhões. A intenção das partes é acelerar o crescimento do negócio para fazer uma oferta inicial de ações na Bolsa (IPO, na sigla em inglês) em 2020.

Atualmente com 141 restaurantes, a rede Madero, inaugurada em 2005, ficou conhecida pela rápida expansão de seus negócios. Parte do crescimento foi financiada por meio de dívidas, que foram concentradas com o fundo HSI. Hoje, os débitos totais do Madero estão ao redor de R$ 520 milhões. Os R$ 700 milhões a serem aportados pelo Carlyle devem ser usados para quitar esse débito e deixar a empresa mais atraente para ir à Bolsa, disse ao Estado o empresário Junior Durski, fundador do Madero.

Durski diz que, além de pagar a dívida com a HSI, a companhia também vai continuar com o pé no acelerador em termos de expansão. A rede pretende abrir mais 52 restaurantes somente em 2019. Os números incluem as cadeias Madero, Stake House e Jerônimo (de apelo mais popular).

No passado, a rede negociou com vários outros fundos, como Catterton, Gávea e General Atlantic. O Madero também chegou a trabalhar com vários “advisors” para operações do gênero, como Itaú BBA, Bradesco BBI e BR Partners. Mas acabou negociando com o Carlyle sozinho, enquanto o fundo foi assessorado pelo Santander.

Retorno. Depois de 24 meses de silêncio no mercado, o Carlyle – fundo que é dono de negócios como a rede de brinquedos Ri-Happy e a cadeia de decoração TokStok no Brasil – voltou às compras no Brasil com o Madero. A empresa está com alguns investimentos antigos no Brasil, esperando a oportunidade de realizar lucro. A Ri-Happy, por exemplo, está na fila de aberturas de capital na Bolsa paulista.

Em nota, Fernando Borges, líder do Carlyle para a América do Sul, ressaltou que a meta agora para o Madero é de expandir. “Estamos totalmente alinhados com o plano de expansão que a equipe gestão está buscando, e estamos entusiasmados com as oportunidades que vêm pela frente.”

Segundo a reportagem apurou, o objetivo da cadeia de restaurantes é convidar investidores pessoas físicas de pequeno porte para participar da negociação de ações da companhia. Para isso, quer usar a imagem do apresentador Luciano Huck, que é dono de 5% do negócio e é conhecido como garoto-propaganda de várias marcas de varejo.