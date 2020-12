Com otimismo no exterior, Ibovespa começa o dia em alta

Um otimismo moderado prevalece no exterior nesta sexta-feira, 4, e deve favorecer o mercado no Brasil, com a expectativa por novos estímulos à economia americana, notícias promissoras sobre a vacina contra covid-19 da Moderna e com investidores à espera do relatório de empregos dos Estados Unidos. Com poucos dados na agenda interna, o problema fiscal fica no radar em meio à disputa política em torno das presidências da Câmara e Senado, que tem atrasado a pauta de reformas do Congresso, e a movimentação para mudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A cotação do dólar tem alta ante o real, depois de ter recuado à casa dos R$ 5,12, e chegou à de R$ 5,1682. Às 10h15, a moeda americana avançava 0,47%, alcançando R$ 5,1637. O movimento, segundo operações do mercado, reflete ajustes técnicos, após a queda na cotação. O Ibovespa começou a sexta-feira em alta, atingindo 113.401,19 pontos, com aumento de 0,99%

As Bolsas europeias, os futuros de Nova York e os juros do Tesouro dos EUA sobem, depois de o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmar nesta madrugada que o pacote de ajuda econômica de US$ 900 bilhões seria um "bom começo", mas insuficiente, gerando expectativas de estímulos adicionais.

Em relação à vacina contra a covid-19, a Moderna reforçou compromisso de entregar cerca de 20 milhões de doses aos país ainda em 2020. Para aumentar a confiança da população na imunização, três ex-presidentes dos EUA - Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton - se ofereceram para tomar a vacina contra o coronavírus diante das câmeras.

No Brasil, os investidores acompanham a articulação da ala política do governo e o Congresso para usar a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que autorizou um “vazamento” maior de gastos de 2020 para 2021 como precedente para adotar a prática também em anos seguintes, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Também fica no radar a tentativa do governo de destravar as votações na Câmara. Horas depois de o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar, na quinta-feira, 3, que espera um "desenlace político" rápido para destravar a agenda econômica represada no Congresso, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), se disse “esperançoso, mas não confiante", com essa possibilidade. Barros admitiu indiretamente que não há ainda um grande acordo em andamento.

O Congresso tem até o dia 22, última sessão antes do recesso parlamentar, para votar temas importantes para o governo, entre eles, a LDO de 2021, a PEC emergencial, a reforma tributária e a autonomia do Banco Central. O Estadão/Broadcast apurou que a votação da reforma tributária se transformou num jogo de pôquer no rastro da briga política pela sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que acontece só no início de fevereiro. Sinais vindos do STF podem gerar expectativas favoráveis de avanço na pauta parlamentar.

Mercados internacionais

Os índices futuros de Nova York e as principais Bolsas da Europa têm alta, sustentada pelo avanço da cotação do petróleo e expectativas por novos estímulos fiscais à economia americana.

Na Ásia, as Bolsas encerraram o dia também com valorização. Em Seul, o índice Kospi liderou os ganhos no continente, com avanço de 1,31%. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,07%, acompanhado pelo Shenzhen Composto, menos abrangente, que teve elevação de 0,40%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,40%. O Nikkei, em Tóquio, caiu 0,22%, em meio a preocupações com a covid-19 no Japão. Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sidney, fechou em alta de 0,28%.

Os contratos futuros de petróleo mantém o movimento de alta iniciado na quinta-feira, após decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de aumentar a produção em 500 mil barris por dia a partir de janeiro. O barril de petróleo tipo Brent para janeiro subia 1,18%, cotado a US$ 46,18.