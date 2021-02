Com otimismo nos EUA sobre pacote fiscal, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 8, em meio a expectativas de que os Estados Unidos aprovem um novo pacote fiscal e crescente otimismo sobre a recuperação da economia global. A exceção foi o mercado sul-coreano, que caiu após as montadoras Hyundai e Kia negarem estar em negociações com a Apple para desenvolver carros autônomos.

No fim da semana passada, o Congresso americano aprovou resoluções que facilitam a tramitação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente dos EUA, Joe Biden, permitindo sua aprovação por maioria simples no Senado, onde os democratas têm 51 de 100 votos. A expectativa é que Biden retome negociações sobre novos incentivos fiscais com parlamentares nesta semana.

Analistas também esperam que a economia mundial volte a crescer este ano, após contrair em 2020 em meio à pandemia de covid-19. Países asiáticos dependentes de exportações, como Japão, Coreia do Sul e China, deverão ser fortemente beneficiados por uma recuperação.

Investidores estão mais animados com resultados corporativos melhores do que o esperado, relatos de que a recente alta nos casos de coronavírus está desacelerando e progresso na distribuição de vacinas.

Diante do apetite por risco, ficaram em segundo plano notícias de que a China emitiu novas diretrizes antimonopólio, endurecendo restrições às plataformas de internet do país, e sobre uma queda nas reservas cambiais do gigante asiático.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei saltou 2,12% em Tóquio, a 29.388,50 pontos, atingindo o maior nível desde agosto de 1990, enquanto o Hang Seng teve modesta alta de 0,11% em Hong Kong, a 29.319,47 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,03%, a 3.532,45 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,21%, a 2.360,78 pontos. Em Taiwan, o mercado local não operou devido a um feriado.

Já a Bolsa de Seul ficou no vermelho nesta segunda, após papéis da Hyundai e de sua afiliada Kia sofrerem tombos de 6,2% e 14,98%, respectivamente. Em comunicados, as montadoras disseram que "não estão em conversas sobre o desenvolvimento" de carros autônomos com a Apple, como chegou a ser divulgado na semana passada. O índice acionário Kospi caiu 0,94%, encerrando o pregão em Seul aos 3.091,24 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom majoritário na Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,59% em Sydney, a 6.880,70 pontos, alcançando o maior patamar em quase um ano.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em alta desde a abertura dos negócios, ecoando o tom positivo dos mercados acionários de Nova York na sexta-feira, 5, e da Ásia nesta segunda, sustentadas por expectativas de que os EUA consigam aprovar novos estímulos fiscais para combater os efeitos da pandemia de covid-19. Às 7h11, no horário de Brasília, o índice pan-europeu STOXX 600 avançava 0,48%, a 411,42 pontos.

Na última semana, Wall Street teve seu melhor desempenho semanal desde novembro, após o Congresso americano dar seu aval a resoluções que facilitam a tramitação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente dos EUA, Joe Biden, permitindo sua aprovação por maioria simples no Senado, onde os democratas têm 51 de 100 votos. A expectativa é que Biden retome negociações com parlamentares sobre novos incentivos fiscais nesta semana.

Nesta manhã, os índices futuros das bolsas de Nova York sobem em torno de 0,3%, sinalizando que a tendência de valorização deverá se manter. Igualmente favorecidas pelo otimismo de que os EUA lancem novos estímulos, a maioria das Bolsas asiáticas fechou em alta nesta segunda.

A agenda europeia de indicadores e balanços corporativos está praticamente vazia nesta segunda. Durante a madrugada, foi divulgado que a produção industrial da Alemanha ficou estável em dezembro ante novembro, contrariando projeção de analistas de acréscimo de 0,6%.

Também às 7h11 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,70%, a de Frankfurt avançava 0,24% e a de Paris se valorizava 0,60%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,14%, 0,16% e 0,51%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta segunda-feira, ampliando robustos ganhos acumulados na semana passada, em meio a expectativas de que a economia dos EUA seja reaberta com a vacinação de sua população contra a covid-19 e de novos estímulos fiscais por Washington. Às 4h31 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 1,02% na Nymex, a US$ 57,43, enquanto o do Brent para abril subia 0,98% na ICE, a US$ 59,92. Mais cedo, tanto o WTI quanto o Brent tocaram seus maiores níveis por barril desde janeiro de 2020, a US$ 57,56 e US$ 60,06, respectivamente.