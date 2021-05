Com patrocínio do Tinder, agência Portland tenta fazer 'match' entre estudantes e mercado

A agência Portland reuniu estudantes de todo o Brasil no evento “Estoure Suas Bolhas” para conectar projetos desses jovens às oportunidades do mercado. Em dois dias no fim do mês de abril, os candidatos tiveram a chance de apresentar seus perfis e ideias para uma banca avaliadora formada por 100 profissionais e agentes de transformação de marcas e agências importantes. De acordo com a Portland, que completa quatro anos, o propósito é trazer "diversidade de times para criar ambientes mais acolhedores e criativos".

Neste ano, o evento foi transmitido no YouTube e nas redes sociais e toda vez que um jurado da banca avaliadora manifestava interesse por um dos projetos apresentados, era sinalizado um “It’s a Match!” - em alusão ao patrocinador Tinder. As marcas Smiles, Vivo e Catho também fizeram parte da temporada. Após o evento, todos os estudantes selecionados foram conectados aos projetos da Portland, com participações remuneradas.