Com possível alta médica de Trump, mercados internacionais sobem nesta manhã

Algumas das principais Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta segunda-feira, 5, em alta, reagindo à aparente melhora no estado de saúde do presidente americano, Donald Trump. Segundo boletim médico de domingo, 4, o republicano pode ter alta do hospital ainda nesta segunda.

Os mercados da China continental seguem fechados devido ao feriado do Dia Nacional. As Bolsas locais não funcionarão ao longo de toda esta semana.

Bolsas da Ásia

No Japão, o índice Nikkei, em Tóquio, fechou em alta de 1,23%, aos 23312,14 pontos. Por lá, também repercutiu a notícia de que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do país subiu de 45,0 em agosto para 46,8 em setembro, de acordo com indicador divulgado nesta segunda pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,32%, aos 23.767,78 pontos.

Já em Seul, capital da Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 1,29%, aos 2.358,00 pontos, com a redução de temores em torno da pandemia no país oferecendo apoio adicional. O setor automotivo liderou os ganhos, com a Kia Motors em alta de 7,7%, após notícia de que as exportações sul-coreanas voltaram a crescer pela primeira vez em sete meses, em meio ao processo de recuperação econômica após o choque da covid-19.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sidney, fechou em alta de 2,59%, aos 5.941,60 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa operam em alta nesta segunda-feira, 5, animadas por indicadores econômicos que superaram expectativas na zona do euro e de olho, também, na possível alta do presidente americano, Donald Trump. Segundo boletim médico divulgado no domingo, 4, o republicano pode deixar o hospital ainda nesta segunda para seguir no tratamento contra a covid-19 na Casa Branca.

Às 6h59, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,72%, a 365,29 pontos. Na mesma marcação, o índice Dax, de Frankfurt, exibia avanço de 0,61%, a 12.766,63 pontos.

A manhã é de apetite por risco nos mercados europeus. Na seara macroeconômica, as vendas no varejo da zona do euro subiram 4,4% em agosto ante julho e 3,7% na comparação anual, segundo dados publicados pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço mais contido, de 2,5% na comparação mensal.

Já o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do bloco, embora tenha caído de 51,9 em agosto para 50,4 em setembro, menor leitura em três meses, recuou menos do que a expectativa de queda a 50,1 pontos. Os indicadores ampliaram os ganhos de mais cedo, quando já havia otimismo no mercado internacional diante da aparente melhora no estado de saúde do presidente Trump.

Entre outras praças do continente, o índice CAC 40, de Paris, avançava 0,73%, a 4.860,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, se fortalecia 0,56%, a 19.171,32 pontos. Já o Ibex 35, de Madri, ganhava 0,96% a 6.819,40 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, 0,83%, a 4.121,04 pontos.

Petróleo

Acompanhando o bom humor dos mercados internacionais, os contratos futuros de petróleo engatam tom de recuperação nesta segunda-feira. O motivo é o otimismo com o estado de saúde do presidente americano, Donald Trump, que pode ter alta ainda nesta segunda, segundo boletim médico. Ontem, o republicano, chegou a deixar o hospital rapidamente para circular de carro e acenar a apoiadores. Às 04h37 (de Brasília), o barril do WTI para novembro marcava alta de 1,97%, a US$ 37,78, enquanto o do Brent para dezembro subia 1,73%, a US$ 39,95.