Com possível vacina e acordo da UE sobre fundo de resgate, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 21, beneficiadas por uma série de notícias sobre o desenvolvimento de possíveis vacinas contra o coronavírus e após líderes da União Europeia (UE) chegarem a um acordo sobre um fundo de resgate bilionário para ajudar o bloco a superar a pandemia. O pacto veio após uma maratona de negociações que se arrastaram em Bruxelas desde a última sexta-feira, 17.

O apetite por risco foi em parte alimentado por sinais favoráveis de testes para desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. Na segunda-feira, 20, a Pfizer e a BioNTech anunciaram resultados positivos de estudos conduzidos na Alemanha. Já a Universidade de Oxford e a farmacêutica anglo-sueca AstroZeneca revelaram que os mais de mil participantes da etapa inicial de suas pesquisas desenvolveram anticorpos neutralizantes. Uma vacina da chinesa CanSino Biologics, por sua vez, induziu resposta imune na maioria dos cerca de 500 voluntários testados.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,73% em Tóquio, a 22.884,22 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,20%, a 3.320,89 pontos, impulsionado por ações do setor farmacêutico, e o Hang Seng se valorizou 2,31% em Hong Kong, a 25.635,66 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,39% em Seul nesta terça, a 2.228,83 pontos, o Shenzhen Composto - índice chinês de menor abrangência - registrou ganho de 0,72%, a 2.232,70 pontos, e o Taiex subiu 1,83% em Taiwan, a 12.397,55 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana teve seu melhor dia em cinco semanas, impulsionada pelo setor de tecnologia, que segunda também foi destaque em Nova York. O S&P/ASX 200 avançou 2,58% em Sydney, a 6.156,30 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta terça-feira em alta, após líderes da União Europeia (UE) fecharem um acordo estabelecendo um fundo de resgate de 750 bilhões de euros para ajudar a região a se recuperar da crise do coronavírus. As negociações sobre o fundo vinham se arrastando desde sexta-feira, 17, em função de divergências entre países que compõem a UE. Às 4h07, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Frankfurt avançava 1,21% e a de Paris se valorizava 0,74%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,36%, 1,21% e 0,43% respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta terça-feira, ampliando ganhos moderados da sessão anterior, após líderes da União Europeia (UE) fecharem um acordo estabelecendo um fundo de resgate de 750 bilhões de euros para ajudar a região a se recuperar da crise do coronavírus. O petróleo também é sustentado desde ontem por resultados promissores de testes clínicos para o desenvolvimento de possível vacina contra a covid-19. Às 4h35 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro avançava 0,56% na Nymex, a US$ 41,15, enquanto o do Brent para o mesmo mês subia 0,67% na ICE, a US$ 43,57.