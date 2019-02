Com prejuízo no Brasil, GM é a única das principais montadoras com queda na produção em 2018

A General Motors (GM), que no mês passado ameaçou deixar de produzir no Brasil caso não voltasse a ter lucro na operação em 2019, foi a única das principais montadoras instaladas no País a ter queda na produção em 2018, mostra documento divulgado nesta quarta-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No ano passado, as três fábricas de carros da GM no Brasil produziram 466,4 mil unidades, uma retração de 1,6% em relação ao volume de 2017, enquanto o setor como um todo teve alta de 6,7%. Todas as principais concorrentes da empresa no mercado brasileiro (Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Hyundai, Honda, Renault e Nissan) tiveram crescimento.

O recuo da GM na produção ocorre apesar das vendas de seus carros no Brasil terem crescido 6,8% e de a marca Chevrolet ser líder do mercado interno. A explicação está nas exportações da empresa, que caíram 23,6% em unidades, em razão da crise econômica na Argentina, principal destino dos veículos brasileiros exportados.

Nesta quarta-feira também foi divulgado o balanço global da GM com resultados do quarto trimestre e de todo o ano. A montadora registrou lucro líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos três meses de 2018 e de US$ 8,1 bilhões nos 12 meses. A empresa, no entanto, alega que no Brasil teve prejuízo nos últimos três anos, exatamente o mesmo período no qual é líder de vendas.

Após a divulgação do balanço, a presidente global da GM, Marry Barra, foi questionada sobre os operações da empresa para a América do Sul. A executiva não falou em abandonar o Brasil. Limitou-se a afirmar que na Argentina o câmbio foi "muito volátil" em 2018 e que essa questão seguirá sendo monitorada em 2019.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, evitou comentar a situação da GM, mas disse que "dificilmente as grandes empresas vão deixar um mercado como o do Brasil". "Poucos mercados do mundo crescem como o nosso, com taxas de dois dígitos", disse. "O mercado brasileiro tem muito potencial e pode chegar a 4 milhões de unidades antes da metade da próxima década", acrescentou. No ano passado, as vendas somaram 2,56 milhões.

Para melhorar seus resultados no Brasil, a GM tem tentado reduzir custos trabalhistas em negociações com os sindicatos dos metalúrgicos de cada cidade onde tem fábrica de carro: São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS). Além disso, fez pedidos aos governos dos Estados onde está instalada. Em São Paulo, pede a antecipação de créditos no ICMS. No Rio Grande do Sul, quer isenção no ICMS do frete interestadual e medidas para reduzir custo de exportação a partir do Porto de Rio Grande.

Uma proposta foi feita ao sindicato de São José, após seis rodadas de negociações. Os pontos seriam votados nesta quarta-feira pelos funcionários, mas a votação foi adiada em razão da chuva que caiu na cidade e atingiu a área aberta da fábrica onde os trabalhadores iriam se reunir. A assembleia foi adiada para quinta-feira, 7.