Com preocupações sobre covid, mercados internacionais têm instabilidade

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 14, seguindo os mercados acionários de Nova York, que na terça-feira, 13, ficaram no vermelho pela primeira vez em cinco pregões após a interrupção de testes com possíveis tratamentos para o novo coronavírus.

Em discurso nesta quarta, o presidente chinês Xi Jinping, prometeu novas medidas para promover o desenvolvimento do maior centro tecnológico do país, Shenzhen, em meio a desavenças com Washington que prejudicaram o acesso de Pequim a componentes e serviços dos Estados Unidos.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,56%, a 3.340,78 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,60%, a 2.290,40 pontos.

Em Wall Street, as Bolsas americanas terminaram os negócios de terça em baixa, interrompendo uma sequência de quatro sessões de valorização, após Johnson & Johnson e Eli Lilly decidirem suspender testes com possíveis tratamentos para a covid-19 devido a preocupações com segurança. O revés veio num momento de aumento de casos de infecção pelo coronavírus nos EUA e em boa parte da Europa.

Bolsas da Ásia

Em outras partes da Ásia, o Kospi teve queda de 0,94% em Seul, a 2.380,48 pontos, após o banco central sul-coreano manter seu juro básico na mínima histórica de 0,50%, e o Taiex perdeu 0,21% em Taiwan. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,11% em Tóquio, a 23.626,73 pontos, e o Hang Seng avançou 0,07% em Hong Kong, a 24.667,09 pontos, após não operar na terça devido a um alerta de tufão.

Na Oceania, a Bolsa australiana acompanhou o viés negativo da Ásia, dando fim a uma sucessão de sete pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,27% em Sydney, a 6.179,20 pontos, pressionado por ações de grandes bancos domésticos.

Bolsas da Europa

No jogo de forças entre as notícias negativas em torno da pandemia de coronavírus e as mais positivas, vindas de indicadores macroeconômicos e do Fundo Monetário Internacional (FMI), as Bolsas europeias operam com leves altas na manhã desta quarta-feira, levando o índice intercontinental Stoxx-600 a subir 0,16%, a 371,56 pontos. A continuidade do enfraquecimento da libra em função das tensas negociações do Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), também ajuda as ações de exportadoras listadas na Bolsa de Londres. O dia é de resultados corporativos referentes ao terceiro trimestre, o que deve deixar os negócios mais voláteis ao longo do dia.

No geral, as mais recentes informações sobre a covid-19 pesam sobre o sentimento do investidor. A resiliência do vírus na Europa é fonte de preocupação cada vez mais forte, com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por exemplo, sendo pressionado a voltar a implementar uma quarentena nacional no país. Ele resiste, optando por medidas mais drásticas apenas em algumas partes do Reino Unido porque o Produto Interno Bruto (PIB) local no segundo trimestre do ano foi um dos mais afetados pela crise econômica gerada pelo surto entre os principais mercados do globo.

Às 7h, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,24%; a de Frankfurt tinha alta de 0,11% e a de Paris avançava 0,02%. Milão se valorizava 0,55%; Madri tinha elevação de 0,51% e Lisboa era a única praça a recuar (-0,25%), um dia depois de apresentar ganhos isolados no continente por causa de ações do governo para auxiliar a economia local. No mercado cambial, o euro era negociado a US$ 1,1730, ante US$ 1,1752 do fim da tarde de terça, e a libra era cotada a US$ 1,2940, de US$ 1,2939 da véspera.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quarta-feira, revertendo parte dos ganhos de quase 2% de ontem, à medida que o aumento de casos de covid-19 na Europa e nos EUA alimenta preocupações sobre a futura demanda pela commodity. Ao longo do dia, investidores vão acompanhar o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre o mercado de petróleo e a pesquisa semanal do API sobre os estoques da commodity nos EUA. Às 4h20 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para novembro caía 0,57% na Nymex, a US$ 39,97, enquanto o do Brent para dezembro recuava 0,49% na ICE, a US$ 42,24.