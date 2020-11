Com pressão dos alimentos, prévia da inflação sobe 0,81% em novembro

RIO - Pressionada pelo aumento nos preços dos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,81% em novembro, maior índice para o mês desde 2015, quando foi de 0,85%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 24. O índice desacelerou em relação a outubro, quando chegou a 0,94%.

Além do grupo alimentação e bebidas, que teve alta de 2,16%, todos os demais subiram: transportes (1%), artigos de residência (1,40%), habitação (0,34%) e vestuário (0,96%), saúde e cuidados pessoais (0,04%), despesas pessoais (0,14%), comunicação (0,06%) e educação (0,01%).

Leia Também IGP-M dispara e provoca nova onda de negociação dos aluguéis entre lojistas e shoppings

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,63% a 0,86%, mas superou a mediana das expectativas, de 0,72%. No ano, o índice acumula alta de 3,13% e de 4,22% nos 12 meses encerrados em novembro. No mesmo mês de 2019, a taxa foi de 0,14%.

O grupo com maior influência no índice no mês, respondendo por 0,44 ponto porcentual do resultado, foi alimentação e bebidas, que acumula alta de 12,12% no ano. Os preços dos alimentos para consumo no domicílio subiram 2,69%, influenciados pela alta de itens importantes no consumo das famílias, como carnes (4,89%), arroz (8,29%) e batata-inglesa, que passou de queda de 4,39% em outubro para alta 33,37% em novembro. Também subiram o tomate (19,89%) e o óleo de soja (14,85%). Entre as quedas, a principal foi a do leite longa vida (-3,81%).

A alimentação fora do domicílio também contribuiu para o IPCA-15 de novembro e acelerou de 0,54% em outubro para 0,87% em novembro, principalmente em função da alta do item lanche (1,92%).