Com queda na carne, inflação perde força e sobe 0,21% em janeiro

RIO - A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro com alta de 0,21%, ante um aumento de 1,15% em dezembro, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é a menor para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, lançado em fevereiro de 1994.

O resultado veio menor que o piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,31% e 0,56%, com mediana positiva de 0,35%.

Em 12 meses, o resultado foi de 4,19%, também abaixo do piso do intervalo das projeções dos analistas, que iam de 4,24% a 4,55%, com mediana de 4,34%.

O maior impacto no índice do mês, de 0,08 ponto porcentual, veio do grupo habitação, que também registrou a maior variação (0,55%) entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados.

Depois de subir 3,38% em dezembro, o grupo alimentação e bebidas teve alta de 0,39%, com impacto de 0,07 ponto porcentual no IPCA de janeiro. O principal motivo dessa desaceleração foi o resultado das carnes, que recuaram 4,03% no mês passado, após o aumento de 18,06% em dezembro.