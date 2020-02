Com Selic no menor patamar, Nissan traz condições especiais

O Banco Central (BC) anunciou na semana passada mais uma redução na Selic, que atingiu a marca histórica de 4,25% ao ano.

A taxa básica de juros da economia nunca esteve tão baixa. Isso favorece o poder de compra do consumidor. Para quem quer adquirir ou trocar um veículo, por exemplo, pode ser um bom momento.

A Nissan lançou este mês uma campanha inédita de financiamento de veículo em até três anos com correção apenas pela taxa Selic. O consumidor consegue parcelar o pagamento do carro com juros bem menores que a média do mercado.

Kicks com bônus de R$ 4.000

Pela campanha - que vai até dia 28 de março -, é possível comprar, por exemplo, o Kicks SL, um dos modelos mais vendidos da categoria e eleito pela revista Quatro Rodas como o melhor SUV no terceiro ano consecutivo em 2019, com desconto de R$ 2.000 e parcelas de R$ 699 pelo plano Replay mais bônus de R$ 4.000 no usado.

O plano Nissan Replay oferece parcelas mais acessíveis que as de um financiamento convencional e a montadora garante a recompra do modelo no término do contrato e oferece, ainda, a possibilidade de o cliente utilizar esse valor para investir em outro veículo Nissan zero-quilômetro.

Entre os equipamentos que já vêm de fábrica no Kicks destaca-se a central multimídia com tela de sete polegadas e câmera de ré integrada, chave eletrônica presencial e controles eletrônicos de tração e estabilidade.

Frontier tem desconto de até R$ 18 mil

Para quem está de olho em uma picape, a Frontier na versão LE está com bônus de R$ 18 mil na valorização do usado. Esse é o modelo mais completo, que traz itens inéditos na categoria, como sistema de câmeras com visão 360° e teto solar, além do motor biturbo a diesel com 190 cv.

Segurança, conforto e tecnologia são marcas registradas do Sentra, que na versão SL traz um desconto de R$ 2.000 e parcelas de R$ 649 no plano Replay, além de bônus de R$ 5.000 no usado. Vale destacar que o novo Nissan Sentra conta com o câmbio Xtronic CVT® em todas as versões, que garante melhor aceleração, mais economia e menos trancos.

March 1.6 pelo preço de 1.0

A campanha traz ainda o Nissan Versa modelo 1.6 S pelo preço de 1.0. O modelo vem equipado com ar-condicionado, computador de bordo, direção com assistência elétrica, vidros e travas com acionamento elétrico e abertura interna do porta-malas, entre outros itens.

Já o Nissan March 1.6 SV equipado de série, com central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, faróis de neblina e volante multifunção – com comandos de áudio e de telefone – tem bônus de R$ 3.500. O modelo conta com a tecnologia Flex Start, que dispensa gasolina nas partidas a frio, e 111 cv, que alia desempenho com economia de combustível.

Para saber mais, acesse: www.ofertasnissan.com.br