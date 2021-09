Com sexta versão de parecer, comissão da Câmara inicia sessão para votar reforma administrativa

BRASÍLIA - A comissão especial da reforma administrativa iniciou no fim da manhã desta quinta-feira, 23, mais uma sessão para tentar votar o relatório do deputado Arthur Maia (DEM-BA) à proposta de emenda à Constituição (PEC) do governo. O parlamentar protocolou minutos antes da abertura a sexta versão do seu parecer sobre as mudanças no RH do Estado.

No novo texto, Maia retomou o prazo máximo de dez anos de vigência dos contratos temporários que podem ser firmados por Estados e municípios. No texto apresentado na quarta-feira, 22, ele tinha determinado seis anos. Além disso, incluiu novamente o artigo 37-A, que permite parcerias entre governos e iniciativa privada para execução de serviços públicos.

O dispositivo prevê que União, Estados e municípios podem, "na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira".

Esse dispositivo é criticado pela esquerda, que vê como uma privatização do serviço público e considera a medida um retrocesso. "Vai ser o fim das carreiras no serviço público", disse o deputado Leo de Brito (PT-AC). A retomada desse artigo significa um rompimento de acordo com a oposição.

Arthur Maia incluiu ainda os oficiais de Justiça como carreiras exclusivas de Estado, aquelas que não encontram paralelo na iniciativa privada.

Também está no parecer a possibilidade da redução em até 25% de jornadas e salários de servidores públicos, agora, com a ressalva de que a medida poderá ser adotada só em “cenário de crise fiscal, como alternativa em relação à adoção de outra mais drástica, o desligamento de servidores efetivos”, diz o relatório.

Essa medida tinha sido revogada completamente na versão anterior do texto, juntamente com a inclusão de outros benefícios para categorias policiais, o que gerou uma série de críticas e levou o relatório a ser chamado de “antirreforma”. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a economia com esse corte pode chegar a R$ 33 bilhões em 10 anos, calcula o Centro de Liderança Pública (CLP). A possibilidade de redução da jornada e salários é opcional para os atuais servidores.

A sessão de quarta-feira terminou depois das 23h, sem deliberação, e com obstrução da oposição. Um requerimento de retirado de pauta foi vencido por um placar apertado de 22 contra 19 votos. Partidos fizeram diversas mudanças de membros na comissão para a entrada de parlamentares pró-reforma. O Novo, por exemplo, está com quatro cadeiras no colegiado.