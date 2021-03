Com temor sobre inflação, Bolsas da Ásia fecham em queda; Europa sobe, com pacote fiscal nos EUA

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta segunda-feira, 8, à medida que preocupações sobre inflação predominaram sobre sinais de recuperação econômica nos Estados Unidos e China e o avanço na tramitação de um pacote fiscal trilionário no Congresso americano.

Leia Também Para os EUA, descontrole da pandemia no Brasil e variante ameaçam o mundo

Pesaram nos negócios asiáticos desta segunda temores de que a inflação se acelere e force bancos centrais a reverter medidas de estímulo monetário tomadas para combater os efeitos da pandemia de covid-19.

O receio de que a inflação ganhe força vem em meio à tendência de alta dos juros dos Treasuries, assim como dos preços do petróleo, e após os últimos números do mercado de trabalho dos EUA e da balança comercial chinesa. Em fevereiro, os EUA criaram 379 mil empregos, bem mais do que o previsto. Já as exportações da China deram um salto anual de 60,6% no primeiro bimestre, superando de longe a projeção de alta de 40%.

Além disso, o governo dos EUA conseguiu aprovar sua proposta fiscal de US$ 1,9 trilhão no Senado americano no fim de semana. Ainda que positiva, a notícia ajuda a reforçar preocupações com a inflação.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 28.743,25 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,92% em Hong Kong, a 28.540,83 pontos, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 1% em Seul, a 2.996,11 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,22% em Taiwan, a 15.820,11 pontos.

Na China continental, as perdas foram mais expressivas: o Xangai Composto teve queda de 2,30%, a 3.421,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu um tombo de 3,24%, a 2.224,08 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no azul, mas reduziu a maior parte dos ganhos de mais cedo diante do mau humor na Ásia. O S&P/ASX 200 avançou 0,43% em Sydney, a 6.739,60 pontos, depois de chegar a subir 1,7% em seu melhor momento.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em alta desde a abertura dos negócios desta segunda-feira, após o avanço na tramitação de um pacote fiscal trilionário no Congresso americano, mas continuam atentas à tendência de alta dos rendimentos dos Treasuries, que vem alimentando temores de inflação e aperto monetário.

Às 6h33, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,47%, a 410,46 pontos.

No sábado, 6, o governo dos EUA conseguiu aprovar sua proposta fiscal de US$ 1,9 trilhão no Senado americano, o que ajuda a reforçar expectativas de que a economia global se recuperará dos efeitos da pandemia de covid-19 antes do previsto.

Os últimos números da balança comercial da China e do mercado de trabalho dos EUA, que vieram muito acima das expectativas, também reforçam a tese de retomada econômica.

Por outro lado, os sinais de aquecimento da economia também vêm gerando preocupações de que a inflação volte a acelerar e force grandes bancos centrais a reverter suas políticas monetárias ultra-acomodatícias. Esse receio tem se refletido nos rendimentos dos Treasuries de mais longo prazo. Nesta manhã, o juro da T-note de 10 anos voltou a ultrapassar a marca de 1,6%.

Contrastando com EUA e China, a Alemanha decepcionou nesta madrugada com dados de produção industrial que mostraram queda mensal de 2,5% em janeiro. A expectativa de analistas era de alta de 0,2%.

Logo mais, às 7h (de Brasília), investidores vão acompanhar um discurso do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Andrew Bailey.

Também às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,66% e a de Paris avançava 0,36%, mas a de Londres caía 0,24%, revertendo valorização de mais cedo. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,97%, 0,72% e 0,53%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo perderam fôlego e, agora, operam em território negativo, após terem iniciado o dia em alta, impulsionados por relatos de ataque de rebeldes houthi do Iêmen a um grande porto petrolífero da Arábia Saudita. O Brent mais líquido chegou a ultrapassar a marca de US$ 70 por barril, mas devolveu os ganhos e passou a recuar, em aparente processo de realização de lucros e com o fortalecimento do dólar, que torna commodities mais caras e, portanto, menos atraente. Às 07h16 (de Brasília), o barril do WTI para abril cedia 0,35%, a US$ 65,90, e o do Brent para maio perdia 0,48%, a US$ 69,03.