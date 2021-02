Com temores econômicos, Bolsas da Ásia têm forte queda; Europa opera em alta

As Bolsas da Ásia fecharam em forte baixa nesta quarta-feira, 24, em meio a temores sobre o recente aumento nos juros dos Treasuries, fator que pressiona ações que se valorizaram bastante nos últimos meses, e de possível disparada da inflação, que pode levar bancos centrais a rever suas políticas ultra-acomodatícias.

O avanço recente dos juros dos Treasuries de mais longo prazo tem pressionado ações que acumulam forte valorização, como as de tecnologia. Desde a semana passada, o juro da T-note de 10 anos tem se mantido nos maiores níveis em 12 meses. Há preocupações também de que uma eventual aceleração dos preços leve o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e outros BCs a começar a normalização de suas políticas.

A aversão a risco predominou na Ásia apesar de o presidente do Fed, Jerome Powell, ter reafirmado, em depoimento no Senado americano, que não vê necessidade de mudar sua atual política de juros ultra baixos e agressivas compras de ativos. Powell disse ainda que a recente alta dos juros longos reflete a confiança do mercado na economia dos EUA e minimizou os riscos de aumento da inflação no país. Nesta quarta, o presidente do Fed fala na Câmara dos Representantes.

Bolsas da Ásia

O índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia, com queda de 2,99%, a 29.718,24 pontos, após o governo de Hong Kong revelar planos de elevar um imposto sobre negócios com ações, de 0,10% para 0,13%. Por outro lado, Hong Kong também anunciou um pacote fiscal de US$ 15,4 bilhões para ajudar o território a se recuperar da crise gerada pela pandemia de covid-19, que levou a economia local a contrair 6,1% no ano passado.

Já o índice Nikkei caiu 1,61% em Tóquio, a 29.671,70 pontos, na volta de um feriado no Japão, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,45% em Seul, a 2.994,98 pontos, e o Taiex se desvalorizou 1,40% em Taiwan, a 16.212,53 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,99%, a 3.564,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou perda similar, de 2,03%, a 2.347,28 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, influenciada também por balanços decepcionantes de empresas locais. O S&P/ASX 200 caiu 0,90% em Sydney, a 6.777,80 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, com investidores repercutindo comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, assim como balanços de grandes empresas da região e a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha.

Às 7h27 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,46%, a 413,20 pontos. Também continua no radar a temporada de balanços europeus. A Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, ampliou fortemente seu lucro no quarto trimestre de 2020, a 6,05 bilhões de euros, graças aos benefícios de um novo regime fiscal. Em Milão, a ação da companhia de telecomunicações italiana saltava cerca de 7,5%. Já o Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, teve queda no lucro trimestral, mas superou as expectativas, e seu papel subia quase 2% em Londres.

A revisão do PIB alemão, por sua vez, mostrou que a maior economia europeia teve desempenho melhor do que inicialmente estimado no final de 2020. A Alemanha cresceu 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro e registrou contração de 3,7% no confronto anual, de acordo com pesquisa final da Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país.

Também às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,06%, a de Paris avançava 0,23% e a de Frankfurt se valorizava 0,78%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,31%, 0,48% e 0,21%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quarta-feira, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de ontem que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA registrou aumento de 1 milhão de barris na última semana. Nas próximas horas, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano vai publicar o levantamento oficial sobre estoques dos EUA, que inclui números de produção. Às 4h26 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril caía 0,49% na Nymex, a US$ 61,37, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,09% na ICE, a US$ 65,31.