Com vacinação, cai o medo do brasileiro de ir a bares e shoppings

BRASÍLIA - Com o avanço da vacinação contra covid-19, os brasileiros estão se sentido mais seguros para frequentar estabelecimentos comerciais. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Instituto FSB, mostra que 29% da população adulta sentia em julho medo "nenhum" de ir a bares e restaurantes. Em abril, o porcentual era de 21%. No caso de shoppings, 37% citavam medo "nenhum" em julho, contra 24% em abril.

No levantamento, foram ouvidas 2 mil pessoas com mais de 16 anos de idade, nas 27 Unidades da Federação. As entrevistas foram feitas por telefone entre 12 e 16 de julho. Dentre as pessoas ouvidas, havia tanto quem já tomou a vacina quanto quem ainda está na fila de imunização. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.

Os dados mostram que 32% dos brasileiros adultos disseram em julho ter medo "nenhum" de frequentar o comércio de rua, contra 24% em abril. No caso das academias, o porcentual de julho foi de 38%, ante 26% em abril. Os supermercados são o ambiente mais amigável: 41% citaram medo "nenhum" em julho, ante 28% em abril.

Dados divulgados ontem pelo Consórcio de Imprensa, do qual o Estadão faz parte, revelam que 18,65% da população já recebeu as duas doses da vacina ou a dose única da Janssen - suficiente para uma imunização completa.

Efeitos da pandemia

A pesquisa da CNI e do Instituto FSB mostrou ainda que, em julho, 87% dos brasileiros consideravam o efeito da pandemia sobre a economia "muito grande" ou "grande". Em abril, o porcentual era de 90%. Apenas 2% dos brasileiros adultos consideram que a pandemia tem "nenhum" efeito sobre a economia.