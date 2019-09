Com volume fraco de negócios, Bolsa cai para os 100 mil pontos e dólar chega a R$ 4,18

Com o giro financeiro fraco em dia de feriado nos Estados Unidos, os ativos locais têm perdas nesta segunda-feira, 2. A Bolsa bateu sucessivas mínimas nesta tarde, empurrando o Ibovespa para baixo dos 101 mil pontos, enquanto o dólar renovou máximas, o que levou a cotação da moeda americana a R$ 4,18, pressionando também as cotações no mercado futuro de juros.

No radar dos investidores estão as dificuldades dos governos da China e dos Estados Unidos em encontrar uma agenda e marcar um encontro bilateral para seguir com as negociaões comerciais. A data para a visita de autoridades chinesas a Washington ainda não foi estabelecida, mas isso não quer dizer que necessariamente não acontecerá, afirmaram fontes.

O diretor de Estatísticas e Apoio às Exportações da Secex, Herlon Brandão, disse que a guerra comercial desaquece a atividade econômica em todo o mundo, afetando a demanda por exportações brasileiras. Segundo ele, a crise na Argentina também prejudica o mercado local - as vendas brasileiras para o país vizinho caíram 40% este ano, disse. Em Buenos Aires, o dólar recuava 3,3% nesta tarde, sendo negociado a 57,5 pesos após o governo limitar a compra da moeda americana por pessoas físicas.

Às 16h43, o Ibovespa tinha queda de 0,37%, chegando aos 100.757,38 pontos. O dólar à vista subia 1,01%, cotado a R$ 4,1843. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para liquidação em janeiro de 2023 tinha taxa de 6,66%, na máxima do dia, ante 6,58% do ajuste de sexta-feira.