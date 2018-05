Combustível começa a chegar aos postos de SP

SÃO PAULO - O presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Gouveia, afirmou ao Estado nesta manhã de terça-feira,29, que alguns postos de São Paulo estão recebendo combustível.

Segundo ele, as entregas do combustível de 'boa qualidade' foram feitas durante a madrugada sob escolta policial. " A entrega de combustível é mínima e não há previsão para normalizar a situação na cidade de São Paulo. 80% da entrega do combustível é feita pelos caminhões das refinarias que só conseguem sair escoltados. Os outros 20% é feito por caminhoneiros que estão em greve ou com medo de piquetes", explicou Gouveia.

O presidente da Sincopetro disse também que os postos que estão recebendo combustível devem ter apoio da polícia, porque segundo ele, há relatos de brigas, principalmente de pessoas que furam a fila. Contudo, ele ressaltou que é preciso "ter muita paciência". Ele disse também que recebeu informações de que proprietários de postos de gasolina na capital têm sido ameaçados por telefone quando tentam receber e vender o combustível. " Tem gente ameaçando botar fogo no posto. É quase uma guerra", lamenta Gouveia.

Gouveia afirmou que, quando a greve acabar de fato, a população deve esperar em média 10 dias para normalizar a situação do abastecimento de combustível. "Nos primeiros três dias ainda se formarão longas filas, mas aos poucos a população vai se tranquilizar e ver que não terá mais a necessidade de correr para abastecer o veículo. Os postos devem levar sete dias para recuperar os estoques", disse o presidente da Sincopetro.

