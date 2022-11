Combustível do futuro

A redução da emissão de gases que causam o aquecimento global está no centro das discussões climáticas em todo o mundo e a implementação de fontes limpas de energia é fundamental neste processo de “descarbonização” do planeta. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE, na sigla em inglês), o investimento global em energia limpa deve ultrapassar US$ 1,4 trilhão em 2022, representando quase três quartos do crescimento do investimento total em energia.

A substituição de combustíveis fósseis por outros que utilizem energias renováveis, como o hidrogênio verde (H2V), é uma das principais apostas rumo a um mundo com menos emissão de carbono. “O hidrogênio verde já está sendo utilizado para substituir os combustíveis atuais e descarbonizar as indústrias petroquímicas, de ferro e de cimento”, afirma Severin Hegelbach, diretor divisional de energias renováveis da Howden. No futuro, ele pode servir como combustível para todos os tipos de transportes, desde veículos leves até os mais pesados como trens, navios ou aviões.

Para que o hidrogênio seja considerado verde é necessário que a fonte de energia utilizada na sua produção seja limpa, como a solar e a eólica. “Além disso, no processo de fabricação deve ocorrer uma reação chamada de eletrólise, que quebra a molécula da água, separando o hidrogênio do oxigênio sem que haja nenhuma liberação de gases causadores de efeito estufa na atmosfera”, explica Hugo Albuquerque, diretor de Hidrogênio Verde da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).

O H2V também é usado como componente-base da amônia verde, um importante insumo utilizado na produção de fertilizantes. “Nos últimos 12 anos, o Brasil importou cerca de US$ 58 bilhões em insumos para fertilizantes. Se passamos a produzir isso no mercado interno, melhoramos a balança comercial e ainda fortalecemos o agronegócio, gerando novas indústrias e empregos”, afirma Albuquerque.

Em julho deste ano, a fabricante de fertilizantes nitrogenados Unigel anunciou a construção da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil, localizada no Polo Industrial de Camaçari (BA), com investimento inicial de US$ 120 milhões.

Para Lucas Araripe, diretor de Novos Negócios da Casa dos Ventos, o Brasil tem potencial para ser um hub de produção de hidrogênio verde e atrair indústrias que tenham energia como algo intensivo em suas atividades. “O maior componente de custo do hidrogênio verde é a eletricidade renovável, que temos em abundância e de maneira muito competitiva no Brasil”, afirma.

A exportação de H2V também está no foco do mercado e grandes complexos portuários do País encabeçam projetos de pesquisa e desenvolvimento sobre o tema. Entre as principais ideias está o Tech Hub H2V, lançado pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco. O objetivo é criar um laboratório focado na produção, transporte, armazenamento e gestão de H2V.

O Porto do Pecém, no Ceará, também vem investindo em combustível renovável. No final de outubro, foi entregue ao Banco Mundial uma carta consulta para a operação de crédito de cerca de US$ 100 milhões para investimentos no Programa de Transição Energética Justa para o Estado do Ceará – Ceará Verde.

Desafios

A maioria dos projetos envolvendo H2V ainda está em fase inicial e para que eles deslanchem é preciso ultrapassar algumas barreiras. “O desafio tecnológico e o custo, bem como a regulação e as diferentes exigências de certificação, são os principais temas para serem superados e viabilizar o amadurecimento dos projetos”, diz Araripe.

Severin Hegelbach, da Howden, destaca que os equipamentos utilizados no processo de fabricação ainda são caros e precisam ser aprimorados e testados para aplicação em larga escala. “O custo de hidrogênio verde hoje é aproximadamente 5 vezes maior comparado com combustíveis fósseis É algo que precisa diminuir para ser competitivo”, afirma o executivo.