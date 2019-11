Começa amanhã o maior evento brasileiro de empreendedorismo

A temperatura se aproxima dos 100 graus! Vai começar a terceira edição do Ebulição, um grande encontro de empreendedorismo e show business que acontece no final de semana entre 22 e 24 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Os palestrantes do Ebulição têm visão de mercado e muitas experiências bem-sucedidas para compartilhar nas áreas de liderança, gestão, marketing e vendas. “Não se trata de um evento meramente motivacional”, explica o criador, Rafa Prado. “Tudo é planejado para que os participantes absorvam da melhor forma os conteúdos e construam um quadro altamente positivo para aplicação imediata em seus negócios.”

Relevância global

A palestra principal será de ninguém menos que Richard Branson, 69 anos, o líder do grupo Virgin. Já consagrado como um dos maiores empreendedores da História, criador de mais de 400 negócios e dono de um patrimônio de US$ 5,1 bilhões, ele é conhecido também pelo lado aventureiro e o apoio a causas humanitárias. Branson vai compartilhar com o público brasileiro a sua visão de como continuar empreendendo e faturando alto mesmo em tempos de crise.

Outras estrelas do cenário global dos negócios também fazem parte da programação, como os americanos Tai Lopez e Perry Belcher, célebres estrategistas de mídias sociais. Lopez acumulou patrimônio acima de US$ 100 milhões com negócios online e Belcher já vendeu mais de US$ 3 bilhões pela internet.

Estrelas nacionais

O time brasileiro de palestrantes também é de primeira grandeza – o bilionário Carlos Wizard Martins; o economista Ricardo Amorim; o especialista em produtividade Christian Barbosa; Rachel Maia, CEO da Lacoste no Brasil; Isaac Azar, fundador da rede Paris 6; Alcione Albanesi, fundadora da rede Amigos do Bem, entre vários outros nomes de peso.

“Num cenário em que todos estamos em busca de informação e inspiração para o crescimento pessoal, profissional e empresarial, um evento como o Ebulição tem importância fundamental”, diz Wizard, que ressalta o orgulho por ter participado também das duas edições anteriores do evento. Ele vai lembrar aos participantes que não adianta se recolher nos momentos de incerteza, à espera do momento perfeito para empreender. “As condições nunca estarão totalmente favoráveis. Sempre haverá certo nível de turbulência e de indagações. É preciso ter ousadia para avançar”, diz.

Rede de contatos

Outro participante de todas as edições do Ebulição é o especialista em produtividade Christian Barbosa. “É um evento fantástico para o mercado, com uma qualidade incrível de conteúdo”, elogia. Barbosa, que presta serviços para as maiores empresas do país e tem oito livros publicados, vai falar sobre o próximo patamar da produtividade. “As novas tecnologias e a inteligência artificial permitem uma gestão bem mais eficiente e, como consequência, o uso mais equilibrado das horas de quem está à frente do negócio”, descreve.

Um grande atrativo do Ebulição, ressalta Rafa, é a perspectiva de reforçar a rede de contatos durante os três dias do evento, considerando-se o público composto por empreendedores, executivos, milionários, bilionários, celebridades e influencers, gente que atua em vários setores da economia e vem de diversas regiões do país. “Muitos negócios e sociedades nasceram durante as edições anteriores do Ebulição. Certamente não será diferente desta vez”, descreve o criador do evento (programação completa no site www.ebulicao.com.br).