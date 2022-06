STF, Congresso, Estados e governo federal buscam acordo para cobrança do ICMS do diesel

Uma comissão de representantes do Supremo Tribunal Federal, Estados, Câmara, Senado e Advocacia-Geral da União será formada para buscar um acordo para a cobrança do ICMS do diesel até o dia 14 de junho.

O acerto foi feito em reunião nesta quinta-feira, 02, de conciliação promovida pelo ministro André Mendonça, que é o relator da ação que o AGU entrou no Supremo contra os Estados. O governo considera que os governadores não cumpriram a lei aprovada pelo Congresso que prevê uma regra de transição com fixação da alíquota do ICMS sobre o diesel com base no preço médio dos últimos 60 meses (cinco anos).

Leia Também Brasil tem estoque de diesel para abastecer mercado por 38 dias sem importação, diz ministério

Os secretários estaduais de Fazenda fixaram um valor único do ICMS a ser cobrado no preço final do combustível, mas permitiram descontos, o que na prática possibilitou a cada Estado manter a mesma alíquota que aplicava anteriormente. O valor estabelecido na ocasião foi de R$ 1,006 por litro de óleo diesel S10, o mais usado no País.

Na reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse que não vai aceitar a forma como os Estados regulamentaram a lei e quer que ela seja integralmente cumprida. Essa é a premissa fundamental para o acordo. Lira disse na reunião que qualquer acordo que se faça dependerá desse ponto.

Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na reunião que várias coisas precisam ser observadas, inclusive a natureza do combustível fóssil e como ele será tratado no projeto que tramita na Casa e que fixa um teto de 17% do ICMS para combustíveis, energia, transporte público e gás.

A expectativa dos Estados é que o projeto não seja aprovado até os entendimentos dessa comissão. Segundo uma fonte que participou da audiência, a promessa é que o projeto iria caminhar no Senado seguindo a orientação do STF. Esse acordo foi feito pelo relator do projeto, senador Fernando Bezerra (MDB-PE).