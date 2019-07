Comissão Especial terá sessão na tarde desta terça para decidir se vota parecer

BRASÍLIA - O presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), confirmou há pouco que o colegiado iniciará a sessão para votar o parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) hoje, às 13h.

De acordo com ele, existem 5 requerimentos de adiamento da votação já apresentados. A comissão precisa deliberar sobre todos eles antes de iniciar a análise do parecer, o que pode tomar tempo durante a tarde. Ramos afirmou, no entanto, que ainda não há acordo para a votação e admitiu que ela pode ficar para a quinta-feira, 04, se os integrantes do colegiado não chegarem a um consenso ainda hoje. "Se houver acordo hoje, coloco o relatório para votar. Se não, vamos analisar apenas os requerimentos", disse Ramos.

Antes, às 11h, os coordenadores das bancadas no colegiado se reunirão para discutir os termos da votação do relatório. A expectativa é a de que um acordo seja firmado neste encontro, que será realizado a portas fechadas, para viabilizar a votação ainda hoje. "Eu vou trabalhar para que o parecer tenha sua votação iniciada hoje para que possamos terminá-lo até amanhã", afirmou o vice-presidente da comissão, Sílvio Costa Filho (PRB-PE).

Parlamentares avaliam que o voto complementar de Moreira, apresentado ontem, ainda manteve referências a Estados e municípios e querem que o deputado corrija seu parecer. Os entes federativos acabaram ficando de fora do relatório por falta de acordo entre governadores e deputados.

Ramos participou nesta manhã do lançamento da rede "Apoie a reforma", realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pelo Centro de Liderança Pública. Em um breve discurso, o deputado comparou a reforma com o Plano Real e disse que o momento agora é de recuperar as contas públicas com um ajuste fiscal efetivo.

"A reforma não é só para cortar privilégios, é para fazer um ajuste fiscal. Precisamos ter coragem de defender o ajuste fiscal presente na reforma da Previdência", disse.

Ramos reclamou ainda dos constantes ataques de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Legislativo e a parlamentares que estão envolvidos diretamente com a reforma da Previdência. "Temos enfrentado covardias, até mesmo dessa base mais radicalizada do presidente da República que insiste em atacar quem está defendendo a reforma. Mas o país não merece ter seus interesses submetidos às disputas políticas. É hora de trabalhar pelo país e deixar essas disputas de lado", afirmou.