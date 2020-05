Comitê Gestor do Simples Nacional aprova prorrogação de prazos de parcelamentos

BRASÍLIA - O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou, nesta sexta-feira, 15, resolução que prorroga as prestações dos parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com vencimento em maio, junho e julho de 2020.

A medida, que já havia sido adotada para as empresas que não fazem parte do Simples Nacional, também vale para os microempreendedores individuais.

Segundo o Comitê Gestor, a decisão decorre da pandemia da covid-19, que vem afetando o faturamento de empresas e impactando o nível de atividade.

Com a decisão, os parcelamentos serão postergados por seis meses, da seguinte forma:

parcelas com vencimento em maio de 2020 poderão ser pagas até o fim de agosto; parcelas com vencimento em junho de 2020 poderão ser quitadas até o fim de outubro; para as parcelas com vencimento em julho de 2020 poderão ser pagas em dezembro.

Além disso, o Comitê Gestor também decidiu que as microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no CNPJ durante o ano de 2020 poderão formalizar a opção pelo Simples Nacional, na condição de empresas em início de atividade, em até 180 dias após a inscrição no CNPJ. Antes da edição da resolução esse prazo era de até 60 dias.