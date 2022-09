Como criar mais de 1 milhão de empreendimentos digitais

Quando Agenor Leão percebeu, estava promovendo aquele que é, possivelmente, o maior case de transformação digital do Brasil. Ele é vice-presidente de Negócios da Natura, e sua força de vendas é composta por mais de 1 milhão de consultoras no Brasil que migraram da revista de papel para um aplicativo. No processo, o executivo descobriu que elas já eram influencers bem antes de as pessoas conhecerem a palavra — mas não foi um processo fácil, como ele conta nesta conversa com o Estadão e com Fabio Costa, country manager da Salesforce no Brasil.

Agenor, como se faz a transformação digital de um negócio quando você tem uma força de vendas que passa de 1 milhão de pessoas?

Agenor Leão – Estamos falando de um processo que começou há dez anos, quando olhamos para a realidade do mercado e a Natura fez a opção de ir para o modelo digital, mas um modelo digital para o qual a gente pudesse levar essa força de vendas. A gente costuma dizer que as nossas consultoras são influencers desde sempre, mesmo antes de existirem as redes sociais, por se conectarem com a marca e com o nosso propósito, por usarem e recomendarem os nossos produtos. O modelo de digitalização partiu, então, do princípio de preservação disso que a gente chama de “venda por relações”. Hoje, temos a loja de e-commerce da Natura e 1,5 milhão de lojas das nossas consultoras.

Fabio, o quão raro é construir um sistema de comunicação e auxílio às vendas que envolva tantas pessoas simultaneamente?

Fabio Costa – Não há nada parecido com isso. A Natura fez mais de 1 milhão de vezes o que uma empresa média faz apenas uma vez, que é montar um site, ter um e-commerce e criar a condição de interagir com o cliente de forma customizada. Cada consultora da Natura tem um site específico, customizado. Foi a superação de um desafio sensacional, demonstração também de como a tecnologia evoluiu ao longo desses anos.

Como a pandemia influenciou esse processo?

Agenor Leão – Antes da pandemia, a adesão das consultoras vinha sendo feita à medida que elas se sentiam preparadas e tinham os recursos tecnológicos necessários para usar o nosso superaplicativo, com todas as funcionalidades, sempre apoiadas por uma série de recursos de treinamento. A partir de março de 2020, a gente viu tudo isso entrar em escala, com a Natura se responsabilizando pelas entregas de forma segura. Cuidar das pessoas naquele momento significava, também, preservar a fonte de renda e a relação com os consumidores. E nós tínhamos instrumentos para isso. Foi um momento muito interessante, porque vimos todo esse desenvolvimento do modelo de negócio, que já vinha de muitos anos, de fato se tornar imprescindível, para que a gente pudesse cuidar dessas pessoas nos momentos mais duros de lockdown.

Histórias como essa, da Natura, demonstram o quanto o digital tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas e o quanto há de oportunidades ainda pouco exploradas no Brasil, não?

Fabio Costa – Certamente a tecnologia traz um potencial enorme de melhorar a vida das pessoas, principalmente a vida econômica, só que esta não é uma transição fácil. O caso da Natura é uma exceção, pois afeta diretamente uma quantidade enorme de pessoas, do ponto de vista tanto da inclusão econômica quanto da capacitação.

O que dizer a empresários e executivos que estão, neste momento, diante do desafio da transformação digital em suas empresas?

Agenor Leão – Em primeiro lugar, eu digo que é um processo que faz crescer e que dá resultado. A transformação digital envolve muitos outros aspectos do funcionamento da empresa, incluindo os modelos de trabalho das equipes. Um exemplo são os nossos times de desenvolvimento de produtos cosméticos, que hoje trabalham debaixo de uma metodologia ágil, organizados em tribos, em squads, seguindo os mesmos princípios com os quais são desenvolvidos produtos digitais.

