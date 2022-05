Como declarar o Imposto de Renda online?

Nós já chegamos a citar em outra reportagem que é possível declarar o Imposto de Renda de maneira online, sem ter que baixar o programa da Receita Federal. Agora, vamos explicar como.

Por meio de uma aba da internet, será necessário acessar este link, do eCAC, serviço virtual da Receita Federal que possui os serviços do Fisco ao cidadão. Ao fazer o login, é recomendável utilizar uma conta Gov.BR, do governo federal, em nível de segurança prata ou ouro (veja como fazer isso aqui). Isso porque, com este tipo de autenticação, é possível ter acesso às funcionalidades de maneira gratuita.

Ao acessar o sistema, clique em Meu Imposto de Renda. Na caixinha “Declaração”, será possível entrar na parte “Preencher Declaração Online”. Selecione o ano e vá até “Iniciar Declaração”.

Os códigos e as regras são as mesmas para a plataforma tradicional da Receita. A diferença fica por conta do layout da página, o design, que é um pouco diferente e pode causar um certo estranhamento de início.