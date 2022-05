IR 2022: Como declarar Tesouro Direto?

O Tesouro Direto, assim como outros inúmeros investimentos, vai entrar no Imposto de Renda por meio da ficha de “Bens e Direitos”. Por lá, o grupo a ser utilizado será o quatro, sob o código dois. De acordo com Rogério Saltes, planejador fiduciário na Fiduc, as informações podem ser solicitadas à corretora de investimentos, mas também podem ser colhidas no próprio site do Tesouro.

Leia Também Como o trabalhador que teve redução salarial deve declarar IR?

No espaço, informações como CNPJ, localização e situações em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deverão constar na prestação de contas ao Fisco. Já os ganhos poderão entrar na ficha de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva ou Definitiva'', sob o código seis, “Rendimentos de aplicações financeiras”.

Lembrando que o contribuinte precisa ficar atento às obrigatoriedades de declaração do Imposto de Renda deste ano. Caso se enquadre, precisará informar todos os itens nos quais se encaixa. Ou seja, se for entregar IR e possuir investimentos no Tesouro Direto, estes precisarão constar na plataforma da Receita Federal.