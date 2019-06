Como fazer um currículo?

Um currículo com informações objetivas, organizadas de forma lógica e com linguagem adequada, é o suficiente para se destacar no meio de tantos outros. Pois, considerando que os recrutadores recebem muitas candidaturas diariamente, é preciso dizer com poucas, mas certeiras palavras as experiências relevantes para o cargo pleiteado.

Há 13 milhões de pessoas em busca de emprego no País, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada em 28 de junho. E, por mais que a recessão tenha acabado em 2017, o mercado de trabalho não dá sinais consistentes de recuperação.

Na fila do desemprego, o brasileiro topa qualquer oportunidade de trabalho. Por isso, a professora da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Christine Schröeder deu dicas de como obter mais chances durante processos seletivos.

Perfis

A escolha de um funcionário é um processo racional de análise de capacidades. Portanto, seja no currículo ou na entrevista, o candidato deve mostrar de maneira objetiva que está apto a preencher a vaga.

Pouca experiência. O ponto mais forte que pode ser utilizado no currículo de quem tem esse tipo de perfil é o conhecimento adquirido por meio de cursos extras - inclusive os online e os de curta duração -, trabalho voluntário e participação em projetos escolares. É preciso demonstrar sempre disposição para aprender.

Desempregado há um tempo. A pessoa com esse perfil vai ter um hiato cronológico no currículo e precisa mostrar para o recrutador que durante esse tempo, mesmo estando desempregado, buscou se desenvolver e se atualizar para poder ser reinserido no mercado. Isso pode ser comprovado também por meio de certificados de cursos extras ou trabalhos voluntários. Em nenhuma hipótese se deve falar mal do antigo empregador.

Quer migrar de área. É preciso ter algum elemento no currículo que comprove as competências necessárias para desempenhar a nova função. Pode ser alguma certificação complementar ou até mesmo conhecimentos de trabalhos anteriores. Porém, a pessoa que se encaixa nesse perfil deve tomar cuidado para não criar um currículo prolixo e sem foco.

Mulheres

Dona de casa. A situação da mulher que se dedicou exclusivamente às tarefas domésticas é semelhante à de quem está desempregado há um tempo, só que ela tem uma carga mais pesada: a da desigualdade de gênero.

“Nós ainda temos que lidar com o machismo no mercado de trabalho. Ainda há entrevistas abusivas”, disse Christine. “Minhas alunas são questionadas se são casadas, se têm filhos, ou com quem deixam os filhos; enquanto os homens não lidam com esse tipo de pergunta.” No Brasil, o salário das mulheres equivale, em média, a 79,5% do salário recebido por homens, segundo estudo divulgado em 8 de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2018, enquanto o salário médio deles era de R$ 2.579, elas recebiam R$ 2.050.

Tecnologia

Há uma tendência de que a tecnologia se torne cada vez mais protagonista no processo de recrutamento e seleção, aponta Christine. Entre os meios que já são utilizados, estão o de vídeo-currículo, vídeo-chamada e redes sociais profissionais.

Vídeo. É preciso estar atento ao gerenciamento de impressão, ou seja, tentar gerar uma imagem positiva diante do entrevistador. Além de tomar o cuidado de gravar o vídeo-currículo em um ambiente sem ruído ou bagunça, o candidato pode escrever um roteiro e ensaiá-lo, para poder informar as experiências profissionais com mais segurança e desenvoltura.

Skype. Por mais que nessa modalidade não seja possível ensaiar, é preciso ter um roteiro mental de informações a serem mencionadas durante a entrevista, para não deixar escapar nada comprometedor ou deixar de mencionar pontos importantes. Mas, atenção, não é para parecer que está lendo uma “cola”; é para olhar diretamente para a câmera, como se estivesse olhando nos olhos dos entrevistadores.

LinkedIn. Os recrutadores observam o conteúdo postado nas redes sociais dos candidatos. Como o LinkedIn é uma rede voltada exclusivamente para o relacionamento profissional, é importante ser um usuário ativo, pois, enquanto o currículo é útil para pleitear uma vaga específica, o LinkedIn é conveniente para que o candidato fique no radar dos recrutadores.

O desvirtuamento do uso do LinkedIn é um ponto negativo, portanto, nada de publicar na rede social conteúdos que fujam do tema mercado de trabalho.