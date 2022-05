Como ganhar no day trade: Guide lança plataforma. Confira 7 diferenciais e 5 dicas para iniciantes

Cerca de 500 mil pessoas fazem day trade (compram e vendem ações e contratos futuros de ativos no mesmo dia), conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No entanto, muitos investidores de renda variável não se sentem plenamente atendidos pelos serviços disponíveis no mercado, e o reflexo disso é que apenas 10% das pessoas ganham dinheiro em trading. Atenta a essa necessidade dos investidores, a Guide Investimentos lançou um novo segmento trader para guiar e facilitar o mercado de trading. “Percebemos que as pessoas que atuam em day trade participam pouco e estão distantes das corretoras. Queremos construir, junto com elas, uma conta exclusive para conectar a base de operadores de trader e scalpers de forma rápida, como o mercado de trading pede”, explica Rogério Manente, head de Equities da Guide.

Para começar, destaca o executivo, o cliente terá a sua conta day trade separada das demais aplicações financeiras. “O perfil de quem compra e vende ativos no mesmo dia é bem diferente do perfil do investidor de longo prazo, e ele precisa separar as operações.” A plataforma contará ainda com uma estrutura de atendimento exclusiva e apropriada para atender às necessidades desse perfil de investidor. O objetivo é garantir auxílio nas tomadas de decisão em um curto período de tempo. Dessa forma, as dúvidas serão sanadas rapidamente, garantindo que o investidor não perca oportunidades e, consequentemente, rentabilidade. “Hoje, são os clientes que entram em contato com as corretoras, que são passivas. Queremos que ele esteja próximo da corretora, e vamos fazer todo esse processo a quatro mãos”, afirma. O investidor também terá acesso a ferramentas de monitoramento em tempo real, informações sobre as operações e plataformas profissionais de day trade.

É importante destacar ainda que a Guide também está investindo em tecnologia para diminuir o tempo de execução das ordens. Aliás, uma das dificuldades encontradas é a falha em ordens de compra e venda, o que pode atrapalhar a estratégia do investidor. “O tempo que a corretora leva para processar pode ser alto, e o que chega primeiro tem vantagem grande. Estamos propondo deixar o investidor de varejo junto com o institucional, o que trará mais eficiência ao processo.” Para garantir tudo isso, a casa está trazendo para o mercado uma tecnologia mais robusta, sendo a primeira empresa no Brasil que vai disponibilizar para os clientes de varejo o mesmo sistema que é usado pelos clientes institucionais.

Conheça 7 diferenciais que a plataforma Guide oferece:

Conta day trade separada das demais aplicações financeiras. Acesso a ferramentas de monitoramento em tempo real. Informações sobre as operações. Operações nas melhores plataformas profissionais do mercado sem custo. Acesso diário ao vaivém dos pregões com a ajuda de Cris Natividade, um dos maiores traders do mercado financeiro. Conteúdos inéditos e cursos de educação financeira para que o investidor trader tenha boa base para tomar suas decisões. Mesmo sistema que é usado pelos clientes institucionais para os clientes de varejo.

Educação financeira

Outra inovação da Guide é a disponibilização conteúdos e cursos de educação financeira para pessoas que fazem day trade. “É fundamental que o investidor tenha informação e preparo para ser bem-sucedido”, destaca o executivo. Atualmente, há muito conteúdo disponível na internet. Porém, essas informações, muitas vezes, não condizem com a realidade. Por isso, é de suma importância que o investidor tenha ao seu dispor dados e conteúdos confiáveis para auxiliar na tomada de decisão. E essa é a proposta da Guide, que trará pessoas renomadas para tratar do assunto.

Entre os especialistas que vão ajudar nesse processo de preparação e educação financeira dos clientes está o professor Cris Natividade. “Todos os dias no período da manhã faço um tutorial na plataforma em que o cliente poderá assistir à aula e acompanhar o mercado junto comigo”, diz. “Vamos mostrar para o cliente que é fundamental ter disciplina e dedicação para atuar com day trade”, complementa.

De acordo com ele, é fundamental saber qual é a tendência, o preço justo, e fazer um gerenciamento de risco. “Nesse processo, o autocontrole é fundamental. O problema é que as pessoas têm vergonha de perder dinheiro e de sair da operação. Só que não tem como controlar o mercado. Esse exercício de disciplina e calma com o tempo vai trazer dinheiro”, afirma. O curso de Natividade vai contar com 16 aulas para ensinar a fazer o gerenciamento. O objetivo é mostrar o caminho para que menos pessoas percam dinheiro com as operações. O professor reforça que o imediatismo é o grande inimigo de quem opera no day trade. É uma opção para as pessoas tirarem renda, mas precisa ter calma e autocontrole.

Num primeiro momento, o especialista sugere que o cliente invista entre R$ 500 e R$ 1.000 na corretora, siga os seus passos, vá dobrando e construindo capital. “Antes, vou colocando em um simulador as operações, primeiro sem arriscar para mostrar como funciona, quanto ganharia ou perderia. Depois você entra na conta pessoal de dinheiro e começa com investimento até R$ 1.000, vai perdendo, ganhando e multiplicando capital. Quando consegue dobrar o valor, vai aumentando. A ideia é pegar na mão da pessoa e fazer aos poucos, devagar.”

Cris Natividade dá 5 dicas para quem está começando no day trade: