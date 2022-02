Extrato do INSS para Imposto de Renda: saiba como obter o informe de rendimento

Acessar o informe de rendimentos do benefício disponibilizado pelo INSS é simples e pode ser feito de maneira online, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Previdência Social. Há duas maneiras: pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo.

Pelo site

Ao entrar no site Meu INSS, utilize o login Gov.br, domínio do governo federal. Logo na página inicial do beneficiário, o benefício ativo estará à vista. Desça a tela e encontre a aba "Outros Serviços”. Por lá, clique em “Ver mais”. O primeiro item da 2ª linha possui um ícone de “Leão”, com a frase “Extrato de Imposto de Renda”. Clique nele.

A página que se abre te dá a opção de selecionar o ano-calendário, também conhecido como ano-base, que é o período contemplado pela declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Por exemplo, para a prestação de contas ao Fisco de 2022, o ano-base é 2021. Para o IR de 2021, preenchido no ano passado, o ano-calendário foi 2020 - e assim por diante.

Após selecionar o ano-calendário, clique no benefício em que deseja acessar o extrato do IR. Com isso, o informe de rendimentos, com dados como “Fonte pagadora”, “Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte” e “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)”, será disponibilizado no próprio site. Mas, caso prefira, é possível baixar o documento, em PDF, para deixá-lo salvo.

Pelo aplicativo

Pelo aplicativo de celular, que pode ser baixado para Android e iOS, o caminho é semelhante. O login é feito por meio do Gov.br e, ao descer a tela, também na aba de “Outros Serviços”, é só clicar no “Extrato de Imposto de Renda” - neste caso, ele é o terceiro ícone da 2ª linha.

IR 2022

O extrato de 2021, porém, ainda não está disponível. O Estadão consultou a entidade, que afirmou ainda não haver previsão para a disponibilização do documento. Mas o INSS ressaltou, por meio de nota, que, assim que liberado, o caminho para acessá-lo será o mesmo.