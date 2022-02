Como sacar o PIS/Pasep? Veja orientações para receber o abono

O calendário de pagamentos do PIS (Abono Salarial) para 2022, que tem como ano-base 2020, está em andamento desde 8 de fevereiro. É possível sacar tanto digitalmente quanto em terminais físicos. Veja mais abaixo quais são as opções.

Leia Também Calendário PIS 2022: veja datas do pagamento do abono salarial e saiba quem tem direito

Vale lembrar que o benefício, pago proporcionalmente aos meses trabalhados, pode chegar a até um salário mínimo, R$ 1.212. Para poder receber, o cidadão precisa ter trabalhado, ao menos, 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, que, neste caso, é 2020. Além disso, é necessário que a média salarial não ultrapasse dois salários mínimos no período. Confira todos os requisitos abaixo. Os valores serão disponibilizados até o dia 31 de março deste ano e poderão ser resgatados até 29 de dezembro de 2022.

Como sacar o PIS?

Digitalmente

A parte digital poderá ser feita por meio dos aplicativos Caixa, para celular ou tablet, além do Internet Banking da instituição (para computadores).

Para quem receber o valor em contas digitais, por meio do Caixa Tem, também é possível:

Comprar online, por meio do cartão de débito virtual

Pagar boletos e contas

Transferências

Saques sem cartão - para caixas eletrônicos e lotéricas

Usar o PIX

Em terminais físicos

Banco 24 horas

Lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão da conta

Confira o calendário completo do abono salarial 2022

Nascidos em janeiro: 08 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 10 de fevereiro

Nascidos em março: 15 de fevereiro

Nascidos em abril: 17 de fevereiro

Nascidos em maio: 22 de fevereiro

Nascidos em junho: 24 de fevereiro

Nascidos em julho: 15 de março

Nascidos em agosto: 17 de março

Nascidos em setembro: 22 de março

Nascidos em outubro: 24 de março

Nascidos em novembro: 29 de março

Nascidos em dezembro: 31 de março

Pasep

O PIS é pago pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada. Para servidores públicos, o abono salarial é o Pasep, com pagamento pelo Banco do Brasil. Para clientes do Banco do Brasil, os créditos caem direto em conta - corrente ou poupança, de acordo com o calendário, que você pode conferir abaixo.

Já para quem não tem conta no BB, é possível encaminhar TED para conta de sua titularidade, de acordo com página oficial do BB, por meio de terminal de autoatendimento ou pela internet. O saque poderá ser realizado nas agências do BB, com apresentação de documento oficial de identificação.

Calendário Pasep 2022