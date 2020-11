'Como secretária do Tesouro, trabalharei para reconstruir sonho americano', diz Janet Yellen

SÃO PAULO - A ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Janet Yellen, que comandará o Departamento do Tesouro no governo de Joe Biden, escreveu em sua conta oficial no Twitter, nesta segunda-feira, 30, que os Estados Unidos enfrentam "grandes desafios como país". A indicação dela para o cargo foi confirmada nesta segunda pela equipe do democrata.

We face great challenges as a country right now. To recover, we must restore the American dream—a society where each person can rise to their potential and dream even bigger for their children.

As Treasury Secretary, I will work every day towards rebuilding that dream for all. — Janet Yellen (@JanetYellen) November 30, 2020