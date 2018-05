Companhias aéreas adotam planos de contingência para lidar com restrição de combustíveis

Empresas aéreas começaram a adotar planos de contingência para amenizar os impactos da greve dos caminhoneiros, que entrou no quarto dia nesta quinta-feira e levou a uma restrição no abastecimento de combustíveis em aeroportos brasileiros.

A Latam informou que flexibilizou as regras de remarcação para amenizar os impactos aos passageiros. Desta forma, a empresa ofereceu aos passageiros isenção da cobrança de taxa de remarcação da passagem para nova data à escolha do cliente, sem multas, em voos domésticos com partidas, chegadas ou conexões programadas para os aeroportos de Brasília e Recife nos dias 23 e 24 de maio.

Em seguida, a companhia aérea ampliou o número de aeroportos em que os passageiros poderão remarcar suas passagens sem pagar multa: Goiânia, Ilhéus, Porto Alegre, Teresina e Confins entraram na lista.

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que possui um pool para armazenamento de combustíveis suficiente para abastecer os voos que partem deste aeroporto. Em nota a GRU Airport ressalta que está atenta às decisões das companhias áreas com voos com destino para aeroportos impactados pela falta de abastecimento, bem como os voos de outros estados, que tenham como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo.

No texto, ela recomenda, ainda, que os passageiros façam o monitoramento dos voos junto às empresas aéreas e fiquem atentos às condições do trânsito até o local por conta das manifestações dos motoristas de caminhões.

O Aeroporto de Salvador está funcionando como ponto de abastecimento para aviões de voos internacionais originados em outros estados que enfrentam desabastecimento de combustível devido à greve nacional dos caminhoneiros. Na quarta-feira, 23, dois aviões que decolaram em Brasília e Recife, com destino a Portugal, mudaram o trajeto para abastecer na capital baiana.

A informação foi confirmada pela Vinci Airports, que administra o terminal aéreo em Salvador, acrescentando que o aeroporto não sofre com a falta de combustível. Nas estradas do Ceará, há bloqueios na BR-116, na altura dos municípios de Eusébio, Chorozinho, Russas, Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Penaforte. A BR-222 tem interdições nas proximidades de Sobral e Tianguá. A BR-020 tem bloqueios na altura de Canindé, e a BR-30, no quilômetro 47, em Aracati.

Já nas cidades do interior paulista, como Ribeirão Preto e Franca, houve redução dos horários de ônibus devido ao baixo estoque de óleo diesel. O objetivo é evitar que os veículos cheguem a parar de vez por falta de abastecimento em razão da greve dos caminhoneiros. Nesses e em outros municípios, filas enormes de carros têm se formado nos postos e em alguns já falta combustível.

Em Ribeirão, o número de ônibus nas ruas foi reduzido e volta à normalidade no horário de pico, das 18h às 19h30, diminuindo novamente a circulação depois disso. Em Franca, as linhas estão seguindo os horários de domingo, quando operam menos coletivos. A exceção fica por conta dos horários de maior fluxo de passageiros na cidade, das 6h às 8h e das 16h às 18h.

Outras cidades do Estado também reduziram as linhas urbanas, caso por exemplo de Campinas, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga e Caraguatatuba. Na maioria, passou a valer o mesmo critério dos fins de semana, quando menos coletivos estão nas ruas devido ao número menor de usuários.

A azul cancelou 13 voos que ocorreriam hoje de tarde e tinham como partida ou destino os aeroportos de Recife, Fernando de Noronha, Belo Horizonte, Vitória, Natal, Juazeiro do Norte, Campina Grande, Belém, Campinas e Goiânia.

A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Região Metropolitana da capital, acionou plano de contingência para garantir o abastecimento de aeronaves na planta, por causa da paralisação dos caminhoneiros. O aeroporto já passou a operar com restrições. A concessionária recomenda aos passageiros que "entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto", diz a empresa, em nota. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o principal de Minas Gerais.

A Gol enviou comunicado aos clientes na noite de quarta-feira recomendando que os passageiros verificassem a situação dos voos antes de se descolarem aos aeroportos. A empresa disse que está aplicando medidas de contingência em toda operação, “mantendo as ações necessárias para minimizar os impactos aos seus clientes”.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), há problemas de abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Brasília e de Congonhas devido à paralisação dos caminhoneiros, que protestam para cobrar uma redução no preço do óleo diesel.

Na quarta-feira os caminhoneiros decidiram pela manutenção da paralisação, depois do fracasso de uma reunião da categoria com representantes do governo federal, que não conseguiu atender à reivindicação dos motoristas pela redução dos custos do combustível.

Também na véspera, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) disse que “está acompanhando com preocupação a paralisação de caminhoneiros pelo país e os reflexos para o transporte aéreo comercial”.

A Abear disse que ainda não era possível contabilizar o número de voos ou rotas impactadas, e recomendou que os passageiros consultem o status de voo junto às empresas antes do deslocamento ao aeroporto.

