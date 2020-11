Companhias aéreas apostam em descontos na Black Friday para reaquecer o setor

Para quem está com saudades de viajar de avião, as principais companhias aéreas do País - Gol, Latam e Azul - oferecem descontos nas passagens durante a Black Friday 2020.

Leia Também De portos a rodovias, inovação ajuda empresas de transportes a superar crise

As empresas estão entre as mais afetadas pela pandemia e apostaram em descontos para atrair os clientes, com promessas de reforço na segurança dos passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de janeiro a outubro de 2020, o número de passageiros de voos domésticos no Brasil foi de 34,7 milhões, o que representa uma queda de 55,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número é ainda mais expressivo em relação à quantidade de passageiros pagos transportados em voos internacionais realizados por empresas brasileiras: 2,2 milhões de janeiro a outubro de 2020, apresentando uma queda de 71,3% em relação ao mesmo período de 2019.

Veja a seguir as ofertas para o segmento aéreo para a Black Friday.

Gol

As ofertas da Gol tiveram início na quinta-feira, 26, e terminam às 8h de segunda-feira, 30. Os voos nacionais têm tarifas promocionais de passagens de volta a partir de R$ 99,90, com taxa de embarque inclusa e isenção da taxa de remarcação, válidas entre março a setembro de 2021 (exceto o mês de julho). Demais condições especiais estão disponíveis no site da companhia.

Entre os destinos internacionais, a ida e volta de São Paulo (GRU) para Buenos Aires (EZE) saem a partir de R$ 939, com taxa de embarque inclusa, isenção de taxa de remarcação e data de viagem entre 6 de abril e 30 de junho de 2021. Demais destinos, como Santiago, Miami e Orlando também estão incluídos na promoção.

Outros serviços também estão contemplados na Black Friday da companhia, como desconto de até 40% na escolha de assentos especiais nas aeronaves e oferta de 10% no transporte de animais de estimação na cabine.

Latam

A Black Friday da Latam traz descontos em voos e pacotes de viagens para o Brasil e exterior até às 23h59 de domingo, 29.

Em relação aos voos domésticos, há opções com partida em diversos Estados do País. Em São Paulo, há trechos que saem por R$ 91,44, com taxas inclusas. Com saída do Rio de Janeiro, via aeroporto de Santos Dumont, para Vitória, por exemplo, é possível encontrar voos a partir de R$ 98,57 (o trecho, com taxas inclusas). Os voos domésticos são válidos no período de fevereiro a junho de 2021. Demais condições especiais estão disponíveis no site da companhia.

Para destinos internacionais, há voos para Buenos Aires por R$ 1.240,65, saindo de São Paulo via aeroporto de Guarulhos. Também é possível encontrar promoções que saem de São Paulo para destinos como Santiago, Madri e Nova York. Todas as ofertas têm taxas inclusas e são válidas para voos ida e volta, em classe econômica, entre dezembro de 2020 e junho de 2021. Todas as regras para a promoção estão disponíveis no site da Latam.

A companhia também oferece descontos em pacotes da sua operadora de viagens Latam Travel e em outros voos na classe executiva, a ‘Premium Business’.

Azul

A partir das 17h desta sexta até as 23h59 de domingo, 29, o consumidor pode inserir o código promocional “AZUL20” para receber 20% de desconto sobre o valor da tarifa. A promoção é válida para determinados voos domésticos e diretos operados pela Azul e valem para períodos distintos entre este ano e o ano que vem.

A companhia delimitou dois períodos. Entre os dias 1º a 16 de dezembro, e 7 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021, há diversos trechos aplicáveis, como de São Paulo via Guarulhos para Ilhéus, na Bahia.

Entre os dias 2 de fevereiro e 9 de fevereiro de 2021, 23 de fevereiro e 30 de março, 6 de abril e 1º de junho e 8 de junho e 25 de junho de 2021, todos os trechos domésticos estão disponíveis, exceto para as origens ou destinos: Fernando de Noronha (PE) e Jericoacoara (CE). Demais condições especiais estão disponíveis no site.

A companhia também traz promoções especiais nos pacotes da sua operadora de viagens, Azul Viagens, e no programa de milhas TudoAzul.