'Compensação’ fragiliza setores, dizem analistas

Na avaliação de especialistas ouvidos pelo Estado, as medidas do governo para minimizar parte do impacto negativo nas contas públicas do subsídio ao diesel devem causar problemas a outros setores e fragilizar a exportação de manufaturados.

“Se o governo tira de um lado para colocar em outro, não há como garantir que haverá um reequilíbrio. Eles têm de rezar para dar certo, mas é o tipo de coisa que se faz quando não há opção e só resta torcer para que haja compensação na arrecadação”, diz o especialista em contas públicas Raul Velloso.

Ele avalia que os benefícios concedidos aos caminhoneiros não vão conseguir reverter o que foi feito no governo anterior. “É uma esmola. Houve investimento exagerado na compra de caminhões, pouco antes da recessão, que deixou os motoristas em dificuldades. Quando o governo age mal, obriga o setor privado a tomar decisões anormais. O que o Planalto precisa fazer é gerar condições para acelerar a recuperação da economia, não fazer puxadinhos.”

Já o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, teme que as mudanças nos benefícios a exportadores prejudiquem o comércio de manufaturados brasileiros. “Essa decisão do governo faz com que o Brasil se afaste mais das cadeias globais. O governo deixou claro que a exportação de manufaturados não é uma prioridade.”

Ele lembra que o fim da desoneração da folha de pagamento de alguns setores aumenta os custos de produção e torna as empresas menos competitivas no exterior.